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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भरेंगे कार्यकर्ताओं में जोश, दो दिवसीय झारखंड प्रवास के दौरान बनेगी मिशन 2029 की रणनीति

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन. ( ETV BHARAT )

रांचीः झारखंड में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 2029 के तहत वृहत कार्य योजना बनाकर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश में जुट गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 23 अक्टूबर को दो दिवसीय प्रवास पर रांची आ रहे हैं. भाजपा अध्यक्ष आगामी 24 व 25 अक्टूबर को रांची में आयोजित होने वाली पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे. इधर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को खास बनाने के लिए प्रदेश भाजपा में लगातार अंदरूनी बैठकों का दौर जारी है. रांची दौरे पर आए पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत कर तैयारियों से अवगत हो रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 23 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे. इसके बाद 24 अक्टूबर को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के पहले दिन आयोजित उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. उनके संबोधन से प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका व पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने जैसे विषयों पर मार्गदर्शन होगा. इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी. बैठक के माध्यम से संगठन के कार्यों की समीक्षा तो होगी ही, साथ ही आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों का पूरा खाका तैयार किया जाएगा.