भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भरेंगे कार्यकर्ताओं में जोश, दो दिवसीय झारखंड प्रवास के दौरान बनेगी मिशन 2029 की रणनीति
नितिन नबीन के झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 21, 2026 at 2:57 PM IST
रांचीः झारखंड में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 2029 के तहत वृहत कार्य योजना बनाकर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश में जुट गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 23 अक्टूबर को दो दिवसीय प्रवास पर रांची आ रहे हैं. भाजपा अध्यक्ष आगामी 24 व 25 अक्टूबर को रांची में आयोजित होने वाली पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे. इधर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को खास बनाने के लिए प्रदेश भाजपा में लगातार अंदरूनी बैठकों का दौर जारी है. रांची दौरे पर आए पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत कर तैयारियों से अवगत हो रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 23 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे. इसके बाद 24 अक्टूबर को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के पहले दिन आयोजित उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. उनके संबोधन से प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका व पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने जैसे विषयों पर मार्गदर्शन होगा. इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी. बैठक के माध्यम से संगठन के कार्यों की समीक्षा तो होगी ही, साथ ही आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों का पूरा खाका तैयार किया जाएगा.
भाजपा के एजेंडा में 2029 है झारखंड के लिए खास
झारखंड में 2014 के बाद भाजपा की सरकार नहीं बनी है. ऐसे में लगातार दो विधानसभा चुनाव में पराजय का सामना कर रही बीजेपी इसे लक्ष्य बनाकर 2029 के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने की तैयारी में है. इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जनता के बीच जाने को कहा जा रहा है.
पार्टी की इस मुहिम पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का यह दूसरा दौरा है जो संगठनात्मक रूप से काफी अहम है. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन का झारखंड से गहरा संबंध रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले भी वो जब कभी भी यहां आते थे तो कार्यकर्ताओं से मिलते-जुलते रहे हैं.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी यह वेदना प्रकट कर चुके हैं कि जिस भाजपा ने झारखंड का निर्माण किया वहां के लोग इस निकम्मी सरकार से त्रस्त हैं. इन्हें इससे मुक्ति दिलाना होगा. इसके तहत एक ब्लूप्रिंट बनाकर हम 2029 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे. इसके लिए निश्चित रूप से जब वो कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे तो इसमें इसपर चर्चा भी होगी.
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