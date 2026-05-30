बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भाया धामी मॉडल, जमकर बांधें तारीफों के पुल, जानिये क्या कहा
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने UCC, चारधाम यात्रा प्रबंधन की जमकर तारीफ की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 30, 2026 at 7:13 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड दौरे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व एवं राज्य सरकार के कार्यों से काफी प्रभावित और संतुष्ट नजर आए. शनिवार को देहरादून में आयोजित एक महत्वपूर्ण गोष्ठी में उन्होंने खुले मंच से धामी सरकार की कार्यशैली और विकास कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कार्य सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है.
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष रूप से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा मातृशक्ति के सम्मान, महिला अधिकारों और सामाजिक समानता की दिशा में उत्तराखंड ने पूरे देश को नई दिशा देने का कार्य किया है. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहसिक नेतृत्व का परिचय देते हुए ऐसे निर्णय लिए हैं, जो आने वाले समय में देश के लिए मॉडल साबित होंगे. उनके नेतृत्व में गंगा मैया के आशीर्वाद से 2027 में उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनेगी.
मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड का चहुमुंखी विकास हो रहा है…#NitinNabinInUttarakhand pic.twitter.com/hyFXaJZvD3— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) May 30, 2026
उन्होंने चारधाम यात्रा के सफल संचालन, आधारभूत संरचना विकास, पर्यटन विस्तार और जनहित से जुड़े कार्यों की भी सराहना की. साथ ही कहा कि उत्तराखंड में विकास और सुशासन का जो मॉडल तैयार हो रहा है, वह जनता के बीच भाजपा के प्रति विश्वास को और मजबूत कर रहा है.
LIVE: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी ने देहरादून में युवा संवाद को संबोधित किया#NitinNabinInUttarakhandhttps://t.co/zrY7BP4obE— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) May 30, 2026
राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस दौरे को संगठन और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.उनके वक्तव्यों से यह स्पष्ट संदेश गया कि पार्टी नेतृत्व को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व और कार्यशैली पर पूर्ण भरोसा है. आगामी चुनावों में संगठन सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगा.
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी, मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री @mahendrabhatbjp जी ने आज देहरादून में " विकसित भारत 2047 का निर्माण: उच्च शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका" विषय पर आयोजित शैक्षणिक सम्मेलन में छात्रों, शिक्षाविदों और गणमान्य हस्तियों… pic.twitter.com/18amVTKxKB— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) May 30, 2026
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरा खत्म हो गया है. उनका यह दौरा 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत उनका यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अपने दौरे के दौरान उन्होंने प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों, जिला पंचायत अध्यक्षों, महापौरों, नगर पालिका अध्यक्षों, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं एवं संगठन से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों के साथ व्यापक संवाद किया.
देहरादून में @BJP4India के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी के साथ प्रबुद्ध गोष्ठी में सहभागिता कर उपस्थित देवतुल्य जनता को संबोधित किया।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 30, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास को नई… pic.twitter.com/5yNx6EU50Q
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विभिन्न बैठकों एवं संवाद कार्यक्रमों में संगठन को आगामी चुनावों के लिए अभी से पूरी मजबूती के साथ जुटने का संदेश दिया. उन्होंने बूथ स्तर तक संगठनात्मक सक्रियता, जनसंपर्क और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने पर विशेष जोर दिया.
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