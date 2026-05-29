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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की देहरादून में अहम बैठक जारी, विधायक, मंत्री और सांसद मीटिंग में मौजूद

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की देहरादून में पार्टी विधायकों और सांसदों के अलावा मंत्रियों के साथ भी बैठक हो रही है.

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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की देहरादून में अहम बैठक शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 1:04 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 2:58 PM IST

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देहरादून: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हुए हैं. अपने दौरे से दूसरे दिन आज 29 मई को नितिन नवीन देहरादून के एक होटल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे है. इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक, मंत्री और सांसद मौजूद है.

बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को रणनीति पर चर्चा होने के साथ ही बीजेपी संगठन से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर बात होगी. कल 28 मई को भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठख की थी. इस दौरान नितिन नवीन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि विपक्ष के नकारात्मक एजेंडे का जवाब देने के लिए भी रणनीति बनाई जायेगी.

Dehradun
बैठक में मौजूद सांसद और विधायक. (ETV Bharat)

इसके अलावा कल कोर कमेटी भी बैठक हुई थी. कोर कमेटी के बैठक में तय हुआ था कि कोर कमेटी के सभी सदस्य दो दिन एक विधानसभा में प्रवास करेंगे. जून, जुलाई और अगस्त में होने वाले इस प्रवास में प्रदेश कोर कमेटी सदस्य संबंधित विधानसभा कोर कमेटी से संवाद करेगी और बूथ पर जाकर जमीनी रणनीति बनाएगी.

इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं का फीड बैक लेकर सरकार को निराकरण के लिए सुझाव देगी. शीघ्र ही रणनीति बनाते हुए कमेटी सदस्यों के प्रभावो के अनुशार विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी. बता दें कि आगामी 2027 के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के काफी अहम है. क्योंकि बीजेपी जहां जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने की तैयारी में है तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता पानी की जुगत में लगी हुई है.

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देहरादून में बीजेपी की बैठक में पार्टी शामिल विधायक. (ETV Bharat)

भाजपा ने घोषित किये 3 नपा परिषद और पंचायतों के प्रत्याशी: भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने 3 नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं. प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जानकारी दी कि नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर से राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार, नगर पंचायत पाटी से नवीन राम तथा नगर पंचायत गढ़ी नेगी से सचिन बाठला प्रत्याशी घोषित किये गए हैं.

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Last Updated : May 29, 2026 at 2:58 PM IST

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