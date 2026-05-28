देहरादून में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ली कोर ग्रुप बैठक, जानिये कौन कौन हुआ शामिल
उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में आज पार्टी की कोर ग्रुप बैठक हुई. बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 28, 2026 at 8:32 PM IST
देहरादून: अपने तीन दिवसीय दौरे पर पहली बार उत्तराखंड आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पार्टी कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया. पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक ली. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित उत्तराखंड में पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद रही. वहीं केंद्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे.
भाजपा कोर ग्रुप की बैठक वंदे मातरम के साथ शुरू हुई. कोर ग्रुप बैठक में सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पुष्प गुच्छ देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहाड़ी टोपी पहनाकर और राज्य पक्षी मोनाल स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया.
कोर ग्रुप बैठक में शामिल नेताओं की बात करे तो सबसे आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनकी दायीं तरफ़ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उनके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर थमी बैठे थे. वहीं इसी लाइन में आगे प्रदेश संगठन महामंत्री अजय, उसके बाद सांसद अजय टम्टा, तीरथ रावत, नरेश बंसल, अजय भट्ट, मालाराज लक्ष्मी, कल्पना सैनी और फिर आखिर में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठे हुए हैं.
वहीं, दूसरी तरफ़ वाली लाइन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बगल में बाई तरफ़ सबसे पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएएल संतोष, फिर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, फिर सहप्रभारी रेखा वर्मा, फिर क्रमशः कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री मेश पोखरियाल निशंक, मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और फिर आखिर में पौड़ी सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी बैठे हुए थे.
इस तरह से दोनों तरफ़ से लाइनों के आख़िर में एक तरफ़ त्रिवेंद्र और दूसरी तरफ़ अनिल बलूनी बैठे नज़र आए. हालांकि भाजपा के तीनों प्रदेश महामंत्री भी कोर ग्रुप बैठक में शामिल थे. जिसमें से दीप्ति रावत भारद्वाज बैठक संचालन का भी कार्य कर रही थीं. बाक़ी दो महामंत्री भी शुरू में पहले व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे. बाद में पंक्ति के आख़िर में बैठकर शामिल हुये.
