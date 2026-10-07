ETV Bharat / state

वाराणसी में आज जनसभा को संबोधित करेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

काशी में आज नितिन नवीन. ( ani )

वाराणसी: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे. इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी "सेवा संकल्प अभियान" के अंतर्गत वड़नगर से काशी पहुंचे. 'सेवा यात्रियों' के अभिनंदन समारोह में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस मौके पर वह काशी विश्वनाथ जी के दर्शन-पूजन करेंगे. 'युवा संवाद' कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे तथा काशी क्षेत्र के शीर्ष जनप्रतिनिधियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं संगठनात्मक पदाधिकारियों के साथ विभिन्न उच्च-स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता कर कार्ययोजना पर विचार-विमर्श करेंगे.



बता दे कि आज दोपहर में नितिन नवीन वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे जिसके बाद 3:30 बजे जगतपुर स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज में आयोजित सेवा संकल्प यात्रा के तहत 'सेवा यात्रियों' के वड़नगर से पवित्र काशी आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम के उपरांत वे जगतपुर स्थित गोकुल धाम रिसॉर्ट पहुंचेंगे, जहां वे काशी क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करेंगे. तत्पश्चात, रात्रि में वे क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी एवं क्षेत्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक कर संगठन की समीक्षा करेंगे.