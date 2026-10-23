झारखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, रांची एयरपोर्ट पर नेताओं-कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे. जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 10:24 PM IST
रांचीः भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन आज शुक्रवार शाम रांची पहुंचे. तीन दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे भाजपा अध्यक्ष का इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया.
केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तो नगाड़ा बजाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन का स्वागत किया. एयरपोर्ट पर भाजपा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट की और कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर उनका जमकर स्वागत किया. कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच ढोल-नगाड़ों से गुंजता एयरपोर्ट परिसर में जैसे ही नितिन नवीन पहुंचे उनसे मिलने के लिए भाजपा नेताओं में होड़ मचता रहा.
हालांकि सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन प्रदेश कार्यालय की ओर रवाना हुए. जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करते नजर आए. भाजपा अध्यक्ष के आगमन पर खुशी जताते हुए भाजपा विधायक सीपी सिंह कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का आगमन ही हमारे लिए खास है और इस खुशी में कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं.
उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय प्रवास के दौरान भाजपा अध्यक्ष का प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में होनेवाला संबोधन खास होगा. एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान झारखंड के संदर्भ में जरूर बातें होने की संभावना है और मिशन 2029 को लेकर जरूर चर्चा होगी.
प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे नितिन नबीन
आदित्य साहू के नेतृत्व में बनी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन संबोधित करेंगे. 24-25 अक्टूबर को आयोजित इस कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र 24 अक्टूबर को दिन के 1 बजे से होगा जिसे नितिन नबीन संबोधित करने वाले हैं.
रांची एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत करने पहुंचे भाजपा नेताओं में केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केन्द्रीय मंत्री संजय सेठ, सांसद मनीष जायसवाल, पूर्व सीएम रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, पूर्व सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व सांसद पीएन सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे.
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