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झारखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, रांची एयरपोर्ट पर नेताओं-कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

झारखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन आज शुक्रवार शाम रांची पहुंचे. तीन दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे भाजपा अध्यक्ष का इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया.

केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तो नगाड़ा बजाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन का स्वागत किया. एयरपोर्ट पर भाजपा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट की और कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर उनका जमकर स्वागत किया. कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच ढोल-नगाड़ों से गुंजता एयरपोर्ट परिसर में जैसे ही नितिन नवीन पहुंचे उनसे मिलने के लिए भाजपा नेताओं में होड़ मचता रहा.