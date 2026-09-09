उत्तराखंड भाजपा की विस्तारित कार्यसमिति बैठक, नितिन नवीन ने की शिरकत, जानिए संबोधन में क्या कहा
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश कार्य समिति की बैठक की बैठक में हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 9, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 3:50 PM IST
हल्द्वानी: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हल्द्वानी पहुंच गये हैं. हल्द्वानी पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और नारेबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया. इसके बाद नितिन नवीन ने उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया.
बता दें हल्द्वानी में बीजेपी की दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हो रही है. इस बैठक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रदेशभर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और पदाधिकारी कार्यसमिति में शामिल हो रहे हैं. कार्यसमिति के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव और विकसित उत्तराखंड संकल्प प्रस्ताव समेत संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.
LIVE: राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी का हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) में भाजपा की विस्तारित राज्य कार्यसमिति की बैठक में संबोधनhttps://t.co/YKJqNK2fRj— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) September 9, 2026
प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है. 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति, संगठन की तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन किया जाना है. जिसके लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्द्वानी पहुंचे हैं. उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. भाजपा संगठन की ओर से बैठक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जोर दिया गया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी करते हुए द्वितीय सत्र की शुरुआत हुई है. इसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदाधिकारियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा उत्तराखंड की सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा हमने सरकार केवल सत्ता के लिए सरकार नहीं बनाई है. उन्होंने कहा हम सभी देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा हम राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ काम करते हैं.
देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर भाजपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी का पंतनगर एयरपोर्ट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। pic.twitter.com/wvsuoxzWhT— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2026
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है. उन्होंने कहा हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है.नितिन नवीन ने कहा पिछली सरकारों ने देश की डेमोग्राफी बिगाड़ने का काम किया है.
इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री @TIRATHSRAWAT जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री @AjayTamtaBJP जी, माननीय राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @mahendrabhatbjp जी, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री @dushyanttgautam जी, माननीय सांसद… pic.twitter.com/Ahvs4Cb0wJ— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2026
नितिन नवीन का उत्तराखंड में यह दूसरा दौरा है. इससे पहले वह गढ़वाल संवाद कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं. इस बार उनके दौरे में कुमाऊं क्षेत्र में संगठनात्मक संवाद और बैठकों का कार्यक्रम रखा गया है. हल्द्वानी में प्रदेश कार्यसमिति और कोर ग्रुप की बैठक के साथ पूर्व सैनिकों और सिख समुदाय से जुड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह प्रवास संगठनात्मक तैयारियों के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम है. राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठकों में जहां संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने पर फोकस रहेगा, वहीं सैनिकों और सिख समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए पार्टी व्यापक सामाजिक संपर्क को भी मजबूत करने की कोशिश करेगी.
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कार्यक्रम
ये भी पढ़ें-
- शुद्धिकरण और FIR ने कांग्रेस को दिया सियासी हथियार, उत्तराखंड से दिल्ली तक घमासान, बीजेपी को संभालने उतरेंगे नितिन नवीन
- हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, बोली- हमारा कोई लेना देना नहीं, समाज में भ्रम फैला रही कांग्रेस
- हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला, कांग्रेस ने शुरू किया सत्याग्रह, चरखा चलाकर दिया बड़ा संदेश
- राहुल गांधी पर मुकदमे को लेकर गुस्से में यूथ कांग्रेस, कोतवाली पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन