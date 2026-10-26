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ब्रह्माकुमारीज वैश्विक शिखर सम्मेलन: कैप्टन स्मित मच्छर के जज्बे को नितिन नबीन ने किया सलाम, कहा- ‘सेवा परमो धर्म’ का दिया संदेश

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ( Source : X : @BhajanlalBjp )

सिरोही : जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारीज संस्थान के शान्तिवन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित किया. नितिन नबीन ने इस दौरान कैप्टन स्मित मच्छर के जज्बे की भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि दुबई विमान संकट में आया तो भारत के पुत्र ने सेवा के भाव को सामने रखा. स्मित के अनुसार ये ताकत उन्हें भारतीय परंपरा और सनातन से आई. स्मित ने यात्रियों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और बड़ा संदेश दिया कि सेवा परमो धर्म. उनके एक-एक शब्द भारतीयों को गौरवान्वित करते हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि जब हम ॐ शांति का उच्चरण करते हैं तो अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर विश्व में शांति का संदेश देते हैं. राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने में भजनलाल शर्मा लगातार काम कर रहे हैं. संस्थान की इस 90 वर्ष की यात्रा को देखता हूं, विभाजन की त्रासदी के बाद भी यह यात्रा अनवरत चल रही है. अरबुदांचल की पवित्र भूमि को योग और साधना की भूमि बनाया है. पूरा विश्व भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं. स्वामी विवेकानंद के शब्द इससे जुड़ थे, जागो, उठो और लक्ष्य प्राप्त होने तक चलते रहो. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि मनुष्य के लिए मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण बनता है. जरूरी है कि अपने अंदर का अहम खत्म करें जो 'मैं' शब्द से आता है.