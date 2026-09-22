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सहारनपुर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों में जोश

सहारनपुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का देवबंद और नागल में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.

NITIN NABIN IN SAHARANPUR
सहारनपुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का जोरदार स्वागत (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 11:51 AM IST

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सहारनपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार सुबह सहारनपुर पहुंचे. सहारनपुर पहुंचने के दौरान देवबंद और नागल बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया.

इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. नागल में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी और विधायक देवेंद्र निम की ओर से पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला नागल बस स्टैंड पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया और नारेबाजी कर उत्साह जताया.

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया. स्वागत स्थल पर कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं. काफिले के निर्धारित मार्ग पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही यातायात व्यवस्था को भी संभाला गया.

नितिन नवीन के सहारनपुर दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है. उनके स्वागत के लिए जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से भी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे हैं. नागल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सहारनपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को आगामी संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सहारनपुर में उनके विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने व्यापक तैयारियां की हैं. दौरे के दौरान वह पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा भी कर सकते हैं.

भाजपा के लिए यह दौरा इसलिए भी अहम है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सीधे पश्चिमी यूपी के संगठनात्मक ढांचे का जायजा लेने पहुंचे हैं. पार्टी की तैयारियों में बूथ, शक्ति केंद्र और जिला स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है. इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष कई बैठकें करेंगे.

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भाजपा अध्यक्ष का सहारनपुर दौरा
यूपी चुनाव 2027
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