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सहारनपुर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों में जोश

सहारनपुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का जोरदार स्वागत ( ईटीवी भारत )

सहारनपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार सुबह सहारनपुर पहुंचे. सहारनपुर पहुंचने के दौरान देवबंद और नागल बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. नागल में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी और विधायक देवेंद्र निम की ओर से पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला नागल बस स्टैंड पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया और नारेबाजी कर उत्साह जताया. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया. स्वागत स्थल पर कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं. काफिले के निर्धारित मार्ग पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही यातायात व्यवस्था को भी संभाला गया.