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भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राजस्थान दौरा 27 ​अप्रैल को, टोंक में बूथ सम्मेलन में लेंगे भाग

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को टोंक में बूथ सम्मेलन करेंगे. इस दौरान 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन और दो का शिलान्यास होगा. साथ ही जयपुर में कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे. वे पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं. यह कार्यक्रम संगठनात्मक विस्तार और मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन और शिलान्यास : भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि दौरे के दौरान नितिन नबीन टोंक से ही कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे टोंक सहित सात जिला भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे, जिनमें टोंक, पाली, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू और बाड़मेर शामिल हैं. इनमें से टोंक का कार्यालय प्रत्यक्ष रूप से उद्घाटित किया जाएगा, जबकि शेष छह जिलों के कार्यालयों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा. इसके अलावा दो जिलों—दौसा और जालोर—के भाजपा कार्यालयों का शिलान्यास भी उनके हाथों किया जाएगा, जहां भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस दौरान टोंक में आयोजित बूथ सम्मेलन में वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन देंगे. सम्मेलन में सात जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिससे यह कार्यक्रम संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.