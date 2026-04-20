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भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राजस्थान दौरा 27 ​अप्रैल को, टोंक में बूथ सम्मेलन में लेंगे भाग

कोर कमेटी की बैठक में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी.

BJP National President Nitin Nabeen
Yephe के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 8:12 PM IST

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जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को टोंक में बूथ सम्मेलन करेंगे. इस दौरान 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन और दो का शिलान्यास होगा. साथ ही जयपुर में कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे. वे पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं. यह कार्यक्रम संगठनात्मक विस्तार और मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन और शिलान्यास : भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि दौरे के दौरान नितिन नबीन टोंक से ही कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे टोंक सहित सात जिला भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे, जिनमें टोंक, पाली, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू और बाड़मेर शामिल हैं. इनमें से टोंक का कार्यालय प्रत्यक्ष रूप से उद्घाटित किया जाएगा, जबकि शेष छह जिलों के कार्यालयों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा. इसके अलावा दो जिलों—दौसा और जालोर—के भाजपा कार्यालयों का शिलान्यास भी उनके हाथों किया जाएगा, जहां भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस दौरान टोंक में आयोजित बूथ सम्मेलन में वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन देंगे. सम्मेलन में सात जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिससे यह कार्यक्रम संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: नितिन नबीन ने संभाली बीजेपी की कमान, पीएम मोदी ने कहा- वे मेरे बॉस, मैं उनका कार्यकर्ता

पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी : नितिन का भाजपा प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया जाएगा. यहां वे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. यह बैठक परिचयात्मक होगी, लेकिन इसमें पार्टी की कार्यनीति और आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होने की संभावना है. उनके नेतृत्व में पहली बार राजस्थान भाजपा की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति, अभियान और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा होगी, साथ ही आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. कोर कमेटी की बैठक में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, जिससे महिलाओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके. बगड़ी ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक के लिए प्रस्ताव रखा गया है और अनुमति मिलने पर इसे आयोजित किया जाएगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का यह पहला राजस्थान दौरा है. वे जयपुर से वापस दिल्ली रवाना होंगे.

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NITIN NABEEN RAJASTHAN VISIT
टोंक में भाजपा का बूथ सम्मेलन
CORE COMMITTEE MEETING IN JAIPUR
नितिन 27 अप्रैल को आएंगे राजस्थान
BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABEEN

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