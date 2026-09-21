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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पश्चिमी यूपी के दो दिवसीय दौरे पर; सीएम योगी रहेंगे मौजूद

रालोद से गठबंधन के बावजूद पार्टी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती.

नितिन नबीन पश्चिमी यूपी के दो दिवसीय दौरे पर.
नितिन नबीन पश्चिमी यूपी के दो दिवसीय दौरे पर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 9:00 AM IST

3 Min Read
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मेरठ: भाजपा अब पूरी तरह से मिशन 2027 पर फोकस कर रही है. सोमवार को मेरठ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे. दिल्ली देहरादून हाइवे पर स्थित सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले युवा संवाद एवं शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शिरकत करेंगे.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां कर ली हैं. सुभारती विश्वविद्यालय में युवा संवाद एवं शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन के लिए भव्य पंडाल एवं मंच तैयार किया गया है. यहां दो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. दोनों कार्यक्रमों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार और मंगलवार को मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं से जहां पार्टी को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी. वहीं, बूथ स्तर तक पार्टी अध्यक्ष समीक्षा करेंगे.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में पार्टी नेताओं, शक्ति केंद्र और जमीनी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ सीधा संवाद करने वाले हैं, बल्कि चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे.

सुभारती विश्वविद्यालय में युवा सम्मेलन और पश्चिम क्षेत्र के शक्ति केंद्र सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ भी अहम बैठक कर चुनावी तैयारियों की की समीक्षा करने वाले हैं. पार्टी अध्यक्ष मेरठ में के प्रसिद्ध औधड़नाथ मंदिर के भी दर्शन करेंगे. विभिन्न कार्यक्रमों के बाद रात्रि प्रवास भी उनका मेरठ में रहेगा.

हालांकि, पश्चिमी यूपी में रालोद के साथ पार्टी का गठबंधन है. पार्टी अपनी पावर को भी बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती. भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं पश्चिम क्षेत्र प्रभारी राम प्रताप सिंह चौहान, क्षेत्रीय महामंत्री एवं मेरठ प्रभारी अशोक मोगा, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर पहले ही यहां आकर मंच, पंडाल, पेयजल, पार्किंग आदि लेकर प्रवेश द्वार और निकास समेत सुरक्षा और सेफ हाउस व्यवस्थाओं की समीक्षा कर चुके हैं.

वह दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में रात्रि विश्राम के बाद सुबह वहां भी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं के साथ साथ पूर्व पदाधिकारियों, सांसद, विधायक और जिलास्तरीय संगठन के पदाधिकारियों से संवाद करने वाले हैं. इसके बाद मंगलवार को सहारनपुर के लिए रवाना होंगे. इस कार्यक्रम में मीडिया को सीमित समय अवधि के लिए ही प्रवेश दिया जाएगा.

पश्चिम क्षेत्र कार्यालय के मीडिया प्रभारी गजेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का आगमन मेरठ पश्चिम क्षेत्र में हो रहा है, दो कार्यक्रम सुभारती यूनिवर्सिटी में होने हुए हैं जिनमें एक युवा संवाद जबकि दूसरा कार्यक्रम शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन है.

इनमें युवा संवाद कार्यक्रम 11:30 बजे से होगा. कार्यक्रम के शुरुआत में फोटो विजुअल्स के लिए 5 मिनट का समय मीडिया के लिए निर्धारित किया है. इसी प्रकार दूसरा कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे से शक्ति केंद्र संयोजक का है.

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