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पट्टे की मिलेगी पक्की रजिस्ट्री वह भी बिल्कुल फ्री, सीएम और भाजपा अध्यक्ष बांटेंगे पेपर

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इंदौर में करेंगे सेवा संकल्प अभियान के साथ पट्टे की जमीन स्वामित्व योजना की शुरुआत. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

NITIN NABEEN MP VISIT
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 4:17 PM IST

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इंदौर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से 'सेवा संकल्प अभियान' का शुरुआत हो रही है. इंदौर में इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का पहली बार मध्य प्रदेश आगमन हो रहा है जो सेवा संकल्प अभियान के साथ स्वामित्व अभियान का आगाज करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया "भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 17 सितंबर को इंदौर में 'सेवा-संकल्प अभियान' के शुभारंभ सहित अन्य कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. इस दौरान 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना- 2026' के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जमीन के 50 लाख से अधिक पट्टेधारियों के पट्टों की रजिस्ट्री कराकर उन्हें निशुल्क प्रदान करने के प्रदेशव्यापी कार्य की शुरुआत की जाएगी."

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेशवासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है. श्री नबीन 17 सितंबर को शाम 7 बजे उज्जैन में शिप्रा के तट पर आयोजित ऐतिहासिक दीपोत्सव और संध्या आरती में शामिल होंगे.

पट्टों की पक्की रजिस्ट्री वो भी नि:शुल्क

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा "सितंबर जनसेवा को समर्पित महीना है. 17 सितंबर से प्रदेश में जनसेवा से जुड़े दो बड़े काम प्रारंभ होने हैं. 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना-2026' के तहत हमारी सरकार आज से एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रदेश के ऐसे सभी 50 लाख से अधिक पट्टेधारियों को, जिनके पास पट्टे तो हैं, परंतु इसकी रजिस्ट्री नहीं है, इन सभी को हमारी सरकार पक्की रजिस्ट्री कराकर पट्टेधारियों को निशुल्क प्रदान करेगी. इन 50 लाख पट्टों की पक्की रजिस्ट्री का शुल्क सरकार अपने खजाने से वहन करेगी. पूरे देश में मध्य प्रदेश ही सबसे पहले ऐसा नवाचारी और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है.

आशीर्वाद का दीपक जलाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा "17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन है. लिहाजा 'सेवा संकल्प अभियान' के पहले दिन अर्थात 17 सितंबर को प्रदेश में एक साथ एक समय पर 58 लाख दीपक जलाए जाएंगे. उन्होंने प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों और शासकीय योजनाओं का हितलाभ पाने वाले सभी लाभार्थियों से कहा कि वे सब 17 सितंबर को शाम 7 बजे अपने-अपने घरों और प्रतिष्ठानों में आर्शीवाद का दीपक जलाकर प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन का आर्शीवाद रूपी उपहार जरूर दें.

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