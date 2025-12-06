ETV Bharat / state

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, राजनीतिक फेरबदल पर चंपई सोरेन ने साधी चुप्पी

देवघर दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, राजनीतिक फेर बदल पर चंपई सोरेन ने साधा चुप्पी
जेपी नड्डा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 6, 2025 at 10:42 AM IST

देवघर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दो दिनों की देवघर दौरे को लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता देवघर पहुंच गए हैं. 5 दिसंबर को देर शाम देवघर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और फिर सर्किट हाउस में पार्टी के कोर कमेटी के लोगों के साथ चर्चा की.

इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा, संगठन मंत्री कर्मवीर सहित कई नेता मौजूद रहे. यह बैठक करीब एक से डेढ़ घंटे तक चली. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि अभी दो दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक करेंगे. इसलिए अभी सिर्फ चर्चा हो रही है, दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं. 6 दिसंबर को पूरी बैठक समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे, उसे मीडिया के साथ जरूर साझा किया जाएगा और पार्टी के लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा.

मीडिया से बातचीत करते चंपई सोरेन (ETV BHARAT)

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि 6 दिसंबर को भाजपा कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री एम्स के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले एक-एक कार्यकर्ताओं तक उनके सारे संदेश को पहुंचाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि केंद्र के तरफ से संथाल क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी विचार दिए गए हैं, उसको कैसे लागू किया जाए इसको लेकर भी भाजपा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता विचार करेंगे.

वहीं, राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा पर जब चंपई सोरेन से पूछा गया कि क्या आने वाले समय में महागठबंधन में किसी तरह का फेर बदल देखने को मिलेगा? क्या यह उम्मीद जताई जा सकती है कि भाजपा पार्टी झारखंड सरकार में शामिल होगी? इस पर वह कुछ भी कहने से बचते नजर आए और वर्तमान में किसी भी तरह के राजनीतिक बदलाव से इनकार किया.

