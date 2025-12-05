ETV Bharat / state

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे देवघर, बाबूलाल मरांडी के साथ कई नेता मौजूद

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंच चुके हैं. उनके आगमन से पहले कई भाजपा नेता देवघर पहुंचे हुए हैं.

BJP National President JP Nadda
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे. उनके साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंचे हैं. देवघर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.

जेपी नड्डा के पहुंचने से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनवर हयात सही तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही देवघर में डेरा डाले हुए हैं.

भाजपा नेताओं में उत्साह (ईटीवी भारत)

देवघर के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही है. कड़ी सुरक्षा के बीच सर्किट हाउस पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और झारखंड की राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करेंगे.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के देवघर पहुंचने से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है. वहीं उन्होंने दबी जुबान में बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद कई राजनीतिक चर्चाएं भी होगी. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से पूरे संथाल क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है. प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में होने वाली बैठक संथाल परगना की नई राजनीतिक दिशा तय करेगी.

यह भी पढ़ें:

देवघर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन की तैयारी, भव्य पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन

देवघर में बीजेपी का नया कार्यालय बनकर तैयार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दिन करेंगे उद्घाटन

पीएम मोदी और जेपी नड्डा चुनेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट, NDA की बैठक में फैसला

TAGGED:

BJP NATIONAL PRESIDENT JP NADDA
JP NADDA IN DEOGHAR
BABULAL MARANDI
जेपी नड्डा
JP NADDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.