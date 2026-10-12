भाजपा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने अखिलेश को लिखा खुला पत्र, पूछा- समाज की जगह परिवार को बार-बार राजनीतिक लाभ क्यों?
अमरपाल मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता तथा यादव समाज सवालों पर उनसे जवाब चाहती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:24 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने अखिलेश यादव को खुला पत्र लिखा है. पत्र में मोर्चा ने पूछा है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली समाजवादी पार्टी में बार-बार समाज के स्थान पर एक ही परिवार (सैफई परिवार) को राजनीतिक लाभ किस आधार पर दिए जा रहे हैं? जबकि पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.
मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अमरनाथ मौर्य ने कहा कि 2027 चुनाव में ओबीसी मोर्चा की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर बैठक की गई. उन्होंने बताया कि आज उनकी तरफ से अखिलेश यादव के दोनों पतों पर खुला पत्र भेजा जा रहा है. इसके साथ ही मेल भी किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पत्र में जो सवाल शामिल किए गए हैं, उन पर उत्तर प्रदेश की जनता तथा यादव समाज इन सवालों पर उनसे जवाब चाहती है.
झंडा उठाने वालों को नहीं मिला राजनीतिक मुकाम : पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव खुद को यादव समाज का स्वयंभू ध्वजवाहक और समाजवादी विरासत का अघोषित उत्तराधिकारी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने हमेशा समाजवाद के नाम पर केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया है. समाजवादी पार्टी में अवसरों का लाभ केवल सैफई परिवार को ही मिला.
अमरपाल मौर्य ने पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने दशकों तक समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष किया, झंडे उठाए, लाठियां खाईं और जेल गए, उनके परिवारों को कोई राजनीतिक मुकाम नहीं मिला. उन्होंने सवाल किया कि उन जमीनी कार्यकर्ताओं में से कितनों के बेटे सांसद बने या किसे सुरक्षित राजनीतिक विरासत मिली. उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब कार्यकर्ता सुनना चाहते हैं.
सभी राजनीतिक लाभ सिर्फ सैफई परिवार को : उन्होंने कहा कि कि सपा में बड़े पदों (सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष) के टिकट हमेशा सैफई परिवार के खाते में ही जाते हैं. उन्होंने सभी के नाम गिनाते हुए कहा कि पहले मुलायम सिंह यादव फिर शिवपाल यादव और उनके बाद अखिलेश यादव को राजनीतिक लाभ मिला. इसी तरह अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव को सांसद बनने का अवसर मिला. चचेरे भाई रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद बने, भतीजे धर्मेंद्र यादव सांसद बने, भतीजे रणवीर सिंह यादव के बेटे तेज प्रताप यादव सांसद बने, वर्तमान में विधायक हैं.
पूरा परिवार राजनीति में : चचेरे भाई रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव सांसद बने. राजपाल यादव की पत्नी प्रेमलता यादव जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं. भाई राजपाल यादव के बेटे अभिषेक यादव (अंशुल यादव) जिला पंचायत अध्यक्ष बने. भतीजे रणवीर सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख बने. भतीजे धर्मेंद्र यादव ब्लॉक प्रमुख बने. भतीजे रणवीर सिंह यादव की पत्नी मृदुला यादव ब्लॉक प्रमुख बनीं. बहन गीता देवी के बेटे अरविंद यादव ब्लॉक प्रमुख बने.
राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह के भतीजे अरविंद यादव ब्लॉक प्रमुख बने और बाद में एमएलसी बने. शिवपाल सिंह यादव की पत्नी सरला यादव जिला सहकारी बैंक की राज्य प्रतिनिधि बनी, भाई अभय राम सिंह यादव की बेटी शीला यादव कई बार जिला पंचायत सदस्य रहीं. बहन कमला देवी यादव के पति अजंत सिंह यादव बसरेहर के ब्लॉक प्रमुख बने.
सपा की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित : अमरपाल मौर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या लाखों यादव कार्यकर्ताओं में कोई भी नेतृत्व करने के योग्य नहीं था? मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सत्ता विरासत में मिली है, उन्होंने इसके लिए कोई वास्तविक संघर्ष नहीं किया. यही कारण है कि आज सपा की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया (ट्विटर और फेसबुक) तक ही सीमित रह गई है.
अमरपाल मौर्य ने कहा कि अब सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद का यह खेल नहीं चलेगा. नारा समाजवाद का और लाभ केवल एक परिवार का होने की हकीकत अब सबके सामने है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, पूरा प्रदेश और यादव समाज इन प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहता है. यदि उत्तर नहीं मिला, तो लोकतंत्र में अंतिम जवाब हमेशा जनता ही देती है.
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