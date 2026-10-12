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भाजपा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने अखिलेश को लिखा खुला पत्र, पूछा- समाज की जगह परिवार को बार-बार राजनीतिक लाभ क्यों?

भाजपा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने अखिलेश को लिखा खुला पत्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने अखिलेश यादव को खुला पत्र लिखा है. पत्र में मोर्चा ने पूछा है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली समाजवादी पार्टी में बार-बार समाज के स्थान पर एक ही परिवार (सैफई परिवार) को राजनीतिक लाभ किस आधार पर दिए जा रहे हैं? जबकि पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.

मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अमरनाथ मौर्य ने कहा कि 2027 चुनाव में ओबीसी मोर्चा की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर बैठक की गई. उन्होंने बताया कि आज उनकी तरफ से अखिलेश यादव के दोनों पतों पर खुला पत्र भेजा जा रहा है. इसके साथ ही मेल भी किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पत्र में जो सवाल शामिल किए गए हैं, उन पर उत्तर प्रदेश की जनता तथा यादव समाज इन सवालों पर उनसे जवाब चाहती है.

झंडा उठाने वालों को नहीं मिला राजनीतिक मुकाम : पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव खुद को यादव समाज का स्वयंभू ध्वजवाहक और समाजवादी विरासत का अघोषित उत्तराधिकारी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने हमेशा समाजवाद के नाम पर केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया है. समाजवादी पार्टी में अवसरों का लाभ केवल सैफई परिवार को ही मिला. अमरपाल मौर्य ने पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने दशकों तक समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष किया, झंडे उठाए, लाठियां खाईं और जेल गए, उनके परिवारों को कोई राजनीतिक मुकाम नहीं मिला. उन्होंने सवाल किया कि उन जमीनी कार्यकर्ताओं में से कितनों के बेटे सांसद बने या किसे सुरक्षित राजनीतिक विरासत मिली. उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब कार्यकर्ता सुनना चाहते हैं. सभी राजनीतिक लाभ सिर्फ सैफई परिवार को : उन्होंने कहा कि कि सपा में बड़े पदों (सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष) के टिकट हमेशा सैफई परिवार के खाते में ही जाते हैं. उन्होंने सभी के नाम गिनाते हुए कहा कि पहले मुलायम सिंह यादव फिर शिवपाल यादव और उनके बाद अखिलेश यादव को राजनीतिक लाभ मिला. इसी तरह अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव को सांसद बनने का अवसर मिला. चचेरे भाई रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद बने, भतीजे धर्मेंद्र यादव सांसद बने, भतीजे रणवीर सिंह यादव के बेटे तेज प्रताप यादव सांसद बने, वर्तमान में विधायक हैं.