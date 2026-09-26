ETV Bharat / state

बीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक ने कार्यकर्ताओं को स्वागत से क्यों रोका? दे डाली सीधी नसीहत

उन्होने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि इसके बजाए समर्थक और कार्यकर्ता सेवा संकल्प अभियान में जुटें तो बेहतर है. ये अपील दरअसल परफॉर्मेंस पर जोर देती टीम नबीन के मेंबर आशीष अग्रवाल का बड़ा संदेश भी है और नई पहल भी. बैंक की बैलेंस शीट छोड़कर सेवा के रास्ते सियासत का क्रेडिट स्कोर बढ़ाने वाले कौन हैं आशीष अग्रवाल, जानिए.

भोपाल: राजनीति में जिस तरह से शक्ति प्रदर्शनों का चलन बढ़ा है उस लिहाज से ये लीक से हटकर मामला कहा जाएगा. बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को स्वागत की मालाएं और होर्डिंग-बैनर से रोक दिया है. अपील की है कि उनकी अगुवाई में होर्डिंग-बैनर स्वागत के मंच ना सजाए जाएं. अग्रवाल बीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक की जवाबदारी संभालने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश अपने गृह नगर ग्वालियर पहुंच रहे हैं.

बीजेपी में राष्ट्रीय मीडिया विभाग के संयोजक की बड़ी जवाबदारी संभालने के बाद पहली बार अपने गृह नगर ग्वालियर आ रहे आशीष अग्रवाल ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओँ को उनके स्वागत में बैनर-होर्डिंग लगाने से रोक दिया है. ग्वालियर पहुंचने के 24 घंटे पहले ही उन्होंने बाकायदा ये अपील जारी कर दी है. इस अपील में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का दायित्व मिलने के बाद मिल रहे आपके स्नेह, शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभारी हूं.

बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक बने आशीष अग्रवाल (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा-संकल्प और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से प्रेरणा लेते हुए, इस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प है. कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी के रूप में ग्वालियर आने पर मिले आपके आत्मीय स्नेह और आशीर्वाद की स्मृतियां आज भी मन में हैं. आप सभी से सादर एवं विनम्र आग्रह है कि कृपया किसी औपचारिक स्वागत कार्यक्रम, होर्डिंग या बैनर की व्यवस्था न करें. आपका स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है. हर बार की तरह इस रविवार, 27 सितंबर को निर्धारित समय पर ग्वालियर कार्यालय में आप सभी से मिलने के लिए उपस्थित रहूंगा.

छोड़ी बैंक की बैलेंस शीट, सेवा के रास्ते बढ़ाया सियासत का क्रेडिट

ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चैन्नई से एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद आशीष अग्रवाल ने करीब आठ साल तक आईसीआईसीआई बैंक में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. 2010 में उन्होने बैंक की नौकरी छोड़कर समाज सेवा के साथ राजनीति का रुख किया. पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रहने के साथ पार्टी का पक्ष रखने की जवाबदारी उन्हें प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर दी गई.

उसके बाद प्रमोट होकर वे 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐन पहले प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए गए. 2023 से 2026 तक मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी की जवाबदारी संभाली और फिर 17 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सह मीडिया सह प्रभारी बनाकर दिल्ली बुला लिए गए. 37 दिन बाद ही उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक का बड़ा दायित्व सौंप दिया.