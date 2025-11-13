राहुल गांधी बिहार में हार पर क्या बहाना बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं : तरुण चुघ
बिहार चुनाव के नतीजे से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने राहुल गांधी पर तंज कसा है.
Published : November 13, 2025 at 3:42 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 4:15 PM IST
अजमेर : 'बिहार में हार का ट्रायल राहुल गांधी कर रहे हैं ताकि 14 नवंबर को जब परिणाम महागठबंधन के विपरीत आए तब वह बहाना बना सकें'. राहुल गांधी पर यह तीखा हमला बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने गुरुवार को अजमेर प्रवास के दौरान बोला. यहां वंदे मातरम अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक में चुघ ने शिरकत की. बैठक में शहर की दो विधानसभा सीटों को छोड़कर केकड़ी, पुष्कर, नसीराबाद, मसूदा के विधायक और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे.
राहुल गांधी प्रैक्टिस कर रहे : भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार की हार का ट्रायल कर रहे हैं. प्रेस वार्ताएं करके राहुल गांधी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 14 नवंबर को जब परिणाम उनकी सोच के विपरीत आए तब वह क्या बहाना बनाएंगे और हार का ठीकरा किसपर फोड़ना है? इसकी वह योजना बना रहे हैं.
कांग्रेस पांचवे स्थान पर रहेगी : कांग्रेस पर तंज कसते हुए चुघ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो बिहार चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं आ पाएगी. चुनाव में पांचवें नंबर पर कांग्रेस पार्टी रहेगी. बिहार की जनता तय कर चुकी है कि महागठबंधन को वोट नहीं सजा देनी है. महागठबंधन जंगल राज, दादागिरी, गैंगिस्म, रंगदारी को वापस लाना चाहता है, जबकि बिहार की जनता पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे रही है.
अशोक गहलोत पर साधा निशाना : बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान में विधायकों ने अपना नेता भजनलाल शर्मा को चुना है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने सीएम कार्यकाल का समय याद रखना चाहिए, जब उपमुख्यमंत्री उनके और उनकी पार्टी के बारे में क्या प्रमाण पत्र जारी करते थे. गहलोत का पूरा समय राजस्थान के विकास की बजाय आंतरिक कलह से निपटने में लगता था. उस वक्त मीडिया में रोज आता था दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, इसलिए गहलोत को अपना घर देखना चाहिए. सचिन पायलट के भजनलाल सरकार पर विफलता के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपना समय याद रखना चाहिए.
देश की सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व : उन्होंने कहा कि 2800 किलो विस्फोटक पदार्थ और अरबन जिहादी मॉडल को निष्फल करने का काम देश की सुरक्षा एजेंसियों ने किया है. गर्व है कि बड़े षड्यंत्र को देश की सुरक्षा एजेंसियों ने विफल किया है. षड्यंत्र के पीछे कोई भी हो उसे बक्शा नहीं जाएगा, उन्हें कठोर सजा मिलेगी.