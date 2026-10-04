Punjab Assembly Election 2027 : सतीश पूनिया बोले- पंजाब में भाजपा ही विकल्प, अपराध-भ्रष्टाचार से AAP के खिलाफ लोगों में आक्रोश
पूनिया ने कहा-भाजपा सरकार के दौरान नशे के खिलाफ कार्रवाई पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में करीब चार गुना अधिक हुई है.
Published : October 4, 2026 at 1:49 PM IST
अलवर: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पंजाब के संगठन प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने कहा- पंजाब में जनता अब भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है. आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ नशा, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी है, जबकि कांग्रेस आंतरिक विभाजन से जूझ रही है. ऐसे में कांग्रेस के पुनर्जीवन की संभावना नहीं दिखती. भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. राष्ट्रीय महामंत्री पूनिया ने रविवार को अलवर में प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की.
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पूनिया ने पंजाब की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और नशे की समस्या को लेकर कहा कि पंजाब कभी खुशहाली और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन आज नशे की समस्या ने युवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है. यह केवल पंजाब तक सीमित चुनौती नहीं है, बल्कि नशे की तस्करी का नेटवर्क देश के दूसरे हिस्सों तक भी फैल रहा है.
भाजपा ने पंजाब में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया: पूनिया ने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे की समस्या पर लगातार चिंता जताई है. इसलिए विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए देश को नशामुक्त बनाना महत्वपूर्ण है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने पंजाब में पहली बार नशे के खिलाफ सीधे तौर पर व्यापक अभियान चलाया है. 18 से 30 सितंबर तक प्रदेश में करीब चार हजार किलोमीटर की चार यात्राएं निकाली गईं. इन यात्राओं के माध्यम से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का प्रयास किया गया. इन यात्राओं का उद्देश्य नशे की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके खिलाफ जनमत तैयार करना था. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया है.
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भाजपा पंजाब में राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रही: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री पूनिया ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा. पूनिया ने कहा- प्रदेश में नशा, अपराध और भ्रष्टाचार तीन प्रमुख मुद्दे हैं. इन विषयों को लेकर जनता में आम आदमी पार्टी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है और भाजपा जनता के सामने एक राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रही है. कांग्रेस पार्टी पंजाब में आंतरिक विभाजन से जूझ रही है. इस कारण कांग्रेस के पंजाब में राजनीतिक पुनर्जीवन की संभावना नहीं रह गई है. भाजपा पंजाब में अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर काम कर रही है.
पार्टी सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य पंजाब में केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि जीत हासिल कर प्रदेश में बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर पंजाब में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, कानून व्यवस्था मजबूत करने, नशे पर प्रभावी नियंत्रण और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को प्राथमिकता दी जाएगी.
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राजस्थान में नशे पर कांग्रेस सरकार से चार गुना अधिक कार्रवाई: पूनिया ने राजस्थान में नशे की समस्या पर कहा कि पंजाब की ओर से पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों के माध्यम से ड्रोन द्वारा नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी एक गंभीर चुनौती है. राजस्थान में करीब 1100 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और फेंसिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है. राजस्थान में वर्तमान भाजपा सरकार के दौरान नशे के खिलाफ कार्रवाई पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में करीब चार गुना अधिक हुई है. नशे की तस्करी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के साथ मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. नशे की समस्या की जड़ें गहरी हैं और इसे एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता. इसके लिए लगातार अभियान चलाने, तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार करने और युवाओं को नशे से दूर रखने की जरूरत है.
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पंचायती राज चुनाव में सरकार के काम का असर दिखेगा: पूनिया ने कहा कि राजस्थान में हाल में हुए निकाय चुनावों में भाजपा को सफलता मिली है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले ढाई साल के कामकाज का असर आगामी पंचायत चुनावों में भी देखने को मिलेगा. भाजपा ने पिछली बार विपक्ष में रहते हुए भी जिला परिषदों में कांग्रेस की तुलना में अधिक वार्डों पर जीत हासिल की थी और अधिक जिला परिषदों में अपने बोर्ड बनाए थे. पार्टी आगामी चुनावों में अपने संगठन और सरकार के कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाएगी.
वसुंधरा राजे भाजपा की प्रतिष्ठित नेता: पूनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा की प्रतिष्ठित और वरिष्ठ नेता बताया. पूनिया ने कहा- पूर्व राजमाता के परिवार से आने वाली वसुंधरा राजे ने केंद्रीय मंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. वसुंधरा राजे जैसे बड़े राजनीतिक कद वाले नेता के संदर्भ में नाराजगी जैसे शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं लगता. राजस्थान ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी उपस्थिति और भूमिका का प्रभाव रहा है.
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