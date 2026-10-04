ETV Bharat / state

Punjab Assembly Election 2027 : सतीश पूनिया बोले- पंजाब में भाजपा ही विकल्प, अपराध-भ्रष्टाचार से AAP के खिलाफ लोगों में आक्रोश

संबोधन के दौरान डॉ .सतीश पूनिया ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पंजाब के संगठन प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने कहा- पंजाब में जनता अब भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है. आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ नशा, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी है, जबकि कांग्रेस आंतरिक विभाजन से जूझ रही है. ऐसे में कांग्रेस के पुनर्जीवन की संभावना नहीं दिखती. भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. राष्ट्रीय महामंत्री पूनिया ने रविवार को अलवर में प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की.