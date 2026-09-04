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जयपुर पहुंचे बीएल संतोष और राधा मोहन दास, बैठकों के बीच संगठन की टटोलेंगे नब्ज

जयपुर पहुंचे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष. ( Source: BJP Rajasthan )