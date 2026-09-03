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भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री का दावा, 'प्रदेश में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार', निर्दलीयों की जरूरत पड़ने से किया इनकार

निर्दलीयों की जरूरत से किया इनकार: बीकानेर नगर निगम सहित प्रदेश के अन्य नगर निगमों में भाजपा का बोर्ड बनाने के दावे पर जब हरीश द्विवेदी से सवाल किया गया कि यदि बहुमत के लिए भाजपा को निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की आवश्यकता पड़ी, तो क्या पार्टी उनसे संपर्क करेगी? इस पर उन्होंने साफ कहा कि ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं होगी. द्विवेदी ने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बनाएगी. इसलिए निर्दलीय पार्षदों की जरूरत पड़ने का सवाल ही नहीं है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा के पक्ष में है और निकाय चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे.

बीकानेर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है. गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में भाजपा का निकाय चुनाव घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा की चुनावी रणनीति, निकायों में विकास और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पत्रकार वार्ता में हरीश द्विवेदी ने दावा किया कि राजस्थान में निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और प्रदेश के अधिकतर नगरीय निकायों में भाजपा के बोर्ड गठित होंगे.

यूजीसी के सवाल पर बचते नजर आए द्विवेदी: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने भाजपा नेताओं से यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर भी सवाल किया. इस सवाल पर हरीश द्विवेदी स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए. उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और ऐसे में इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. बीकानेर नगर निगम के 80 वार्डों में सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित 14 सीटों पर भाजपा द्वारा ओबीसी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के सवाल पर भी द्विवेदी ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऐसा कोई निर्णय लिया गया है तो उसके बारे में वे स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते. इस तरह यूजीसी और टिकट वितरण से जुड़े सवालों पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री का जवाब टालमटोल वाला नजर आया.

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बीकानेर में कांग्रेस नेता से मारपीट का मुद्दा भी उठा: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दिन पहले बीकानेर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट की घटना का मुद्दा भी उठा. इस पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. मेघवाल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भले ही उनका आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना को वे बीकानेर की राजनीति में एक काले दिन के रूप में देखते हैं.

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राहुल गांधी पर साधा निशाना: अर्जुन मेघवाल ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले 'मोहब्बत की दुकान' वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह देखना चाहिए कि उनकी मोहब्बत की दुकान बंद हो रही है. मेघवाल ने कहा कि बीकानेर में हुई घटना यह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस की 'मोहब्बत की दुकान' के शटर डाउन हो रहे हैं.