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BJP के राष्ट्रीय महामंत्री बोले; अखिलेश को विरासत में मिली कुर्सी, हार के डर से नहीं लड़ेंगे चुनाव

BJP के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी. ( Photo Credit: Harish Dwivedi X Handle )

बस्ती: 'अखिलेश यादवजी एक बार मुख्यमंत्री बने थे. वह भी अपने कर्म पर या अपने नाम पर नहीं, बल्कि अपने बाप के नाम पर बने थे. उनके पिता स्व. मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव हुआ था और चुनाव होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया' यह बातें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने बस्ती में कही.

पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी यहीं नहीं रूके उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं, तभी सीएम बनता हूं, यह शायद वह अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं. उनको डर है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे. तब उनकी छीछालेदर होगी और उनका क्या जनाधार है, यह पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल जाएगा.

बस्ती में हरीश द्विवेदी का बयान. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में है ही नहीं. इसलिए वह चुनाव से भाग रहे हैं. मुझे लगता है कि फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी. हरीश द्विवेदी ने कहा कि अखिलेश यादव ओवरकांफिडेंस में नहीं बल्कि कांफिडेंस में हैं, क्योंकि उनको पता है कि वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और सरकार नहीं आएगी. इसलिए पहले से ही वह मैदान छोड़ रहे हैं. यानी वह यथास्थिति को अच्छी तरह जान रहे हैं. धरातल पर समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है. समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सत्ता के समय में जिस प्रकार का अत्याचार उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान और मजदूर के ऊपर हुआ है, उसे उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है. इस नाते फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह की विरासत को नहीं संभाल पाए. वह संभाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पिताजी संघर्ष करके जमीन से उठकर आए थे. वह तो एक बड़े बाप के लड़के होने की वजह से राजनीति में आ गए. एक अवसर उनको मिल गया, वह भी पिता ने दे दिया था. जब से वह नेतृत्व कर रहे हैं, तब से लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है. वह पदयात्रा को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे दुकानदार काफी परेशान हो रहे हैं. तो उनको जवाब है कि हम जब पदयात्रा निकालते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं, तो हर वर्ग की चिंता करते हैं. किसी व्यापारी या किसी छात्र को कोई नुकसान न हो और उस प्रकार की प्लानिंग करते हैं. पदयात्रा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकतरफा पूरे देश में झूठ फैलाने का प्रयास कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे थे. उसका जवाब देना और सही बात जनता के सामने ले जाना जरूरी है.