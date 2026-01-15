ETV Bharat / state

बीएल संतोष ने कहा- मंदिरों में सबको मिले प्रवेश, प्रकृति की पूजा करते-करते बना हिंदू धर्म

कौशांबी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष . ( Photo Credit: ETV Bharat )

कार्यक्रम को संबोधित करते बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष (Video Credit: ETV Bharat)

पूजा और सम्मान से हिन्दू धर्म का निर्माण हुआ: बीएल संतोष ने कहा कि हिंदू धर्म कोई एक समय में बना हुआ धर्म नहीं है. ऐसा नहीं है कि जब से मानव जीवन शुरुआत तभी से हिंदू धर्म था. प्रकृति की पूजा करते-करते इसका विकास हुआ है. ऐसा नहीं है कि मानव जीवन की शुरुआत से ही हिंदू धर्म मौजूद था.

कौशांबी: बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष गुरुवार को ओसा स्थित श्री दुर्गा देवी विद्यालय पहुंचे. वह यहां सामाजिक समरसता भोज प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. मकर संक्रांति के अवसर पर हुए प्रोग्राम के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर अहम बयान दिया.

हम पर्वत, वट वृक्ष, नदियों और प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को नमन करते हैं. इन्हीं पांचों तत्वों की पूजा और सम्मान से हिंदू धर्म का निर्माण हुआ. यही आगे चलकर भारत की पहचान बना.

आपसी सामंजस्य और पारस्परिक सौहार्द जरूरी है: बीएल संतोष. (Photo Credit: ETV Bharat)

मंदिरों में सभी को प्रवेश दिया जाए: बीजेपी नेता बीएल संतोष ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर भी अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि मंदिरों में सभी को प्रवेश दिया जाना चाहिए. सभी लोग संकल्प लें. गंगा और जल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे पानी और नदियां सबके लिए हैं. उसी तरह धार्मिक स्थल भी सभी के लिए होने चाहिए.

कौशांबी में नवनिर्मित विद्यालय का उद्घाटन समारोह (Photo Credit: ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं दिया जवाब: बीएल संतोष ने कहा कि इसको लेकर किसी प्रकार का झगड़े या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है. आपसी सामंजस्य और पारस्परिक सौहार्द जरूरी है. नवनिर्मित विद्यालय के उद्घाटन समारोह के बाद जब मीडिया ने उनसे पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लेकर हुए हंगामे पर सवाल किया, तो वह इस विषय पर प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आये.

