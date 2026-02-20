ETV Bharat / state

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हंगामे पर भाजपा महामंत्री का कांग्रेस पर निशाना, कहा- देश नहीं करेगा माफ

हजारीबाग: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए हंगामे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने हजारीबाग में कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर यूथ कांग्रेस ने यह हंगामा किया है. समिट में 40 बड़ी कंपनियां आई थीं और दुनिया भर के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दुनिया की नजरों में भारत को बदनाम किया है. इससे बड़ी बेशर्मी और कोई नहीं हो सकती. कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर गिर गई है. राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, देश को नीता दिखाते हैं. देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी. कांग्रेस ने अपने कुकुर्मों को दिखाया है. इससे बड़ी बेशर्मी की बात और कुछ नहीं हो सकती. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सिर ऊंचा करने का काम कर रहे हैं. भारत का नाम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है.

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बयान (Etv Bharat)

दरअसल, 20 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में हुए "इंडिया AI इम्पैक्ट समिट" के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. सुरक्षा घेरा तोड़कर कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए और अपनी टी-शर्ट दिखाकर प्रदर्शन किया. जिससे कार्यक्रम में हड़कंप मच गया.