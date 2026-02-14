ETV Bharat / state

झारखंड से लगातार गायब हो रहे बच्चे, पर नहीं दर्ज हो रही एफआईआरः अरुण सिंह

पलामू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, सांसद वीडी राम व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः झारखंड से बच्चे गायब हो रहे हैं और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है. हजारों की संख्या में बच्चे गायब हैं. बच्चों की चिंता झारखंड के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नहीं है. यह बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने पलामू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही. अरुण सिंह पलामू दौरे पर हैं और निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा कर रहे हैं.

भाजपा नेता अरुण सिंह ने कहा कि गायब हो रहे बच्चों को लेकर झारखंड सरकार गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन से जुड़े लोग जब आंदोलन करते हैं, तब सरकार दबाव में आती है और बच्चों को खोजती है. उन्होंने कहा कि आज भी झारखंड से हजारों की संख्या में बच्चे गायब हैं. एक-एक साथ 11-11 बच्चे गायब हो रहे हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सबसे अधिक झारखंड से गायब हो रहे बच्चेः अरुण सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में सबसे अधिक झारखंड से बच्चे गायब हो रहे हैं. अरुण सिंह ने कहा कि झारखंड की कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है. उन्होंने कहा कि जब राजधानी रांची में भी हालात खराब हैं तो पूरे राज्य की क्या हालत होगी यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

अरुण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी और तस्कर घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचता है. भाजपा नेता अरुण सिंह ने कहा कि झारखंड में लगातार बच्चों की चोरी हो रही है और तस्करी हो रही है. गांव से लेकर शहर तक डर का माहौल है.