झारखंड में महागठबंधन के अंदर बढे़गी कटुता, बिहार में सुशासन का जनता ने दिया साथः अरुण सिंह

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह एवं अन्य ( ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने महागठबंधन के अंदर बढ़ रही कटुता भविष्य में और भी बढ़ने का दावा किया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि जिस तरह से बिहार चुनाव के दौरान जेएमएम को महागठबंधन के अंदर एक भी सीटें नहीं दी गई और कांग्रेस चुप बैठी रही, इससे साफ प्रतीत होता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और बिहार चुनाव परिणाम का असर झारखंड में भी होगा. बिहार चुनाव परिणाम का स्वागत करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने पूरा समर्थन दिया और जो महागठबंधन था उसकी सबसे करारी हार हुई है. यह दर्शाता है कि सुशासन पर जनता का मुहर लगता है. अब विकास के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता विकास ही चाहती है और कानून व्यवस्था टॉप प्रायरिटी पर होता है. मीडिया से बात करते बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह (ईटीवी भारत) कोई भी प्रदेश में जनता जंगल राज नहीं चाहती. यह बिहार के चुनाव से फिर से स्पष्ट हो गया. हम विकास के एजेंडा पर गए, बिहार में विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे. जिस प्रकार से रोडमैप में है जनता ने उसको स्वीकारा और राजद के समय के कार्यकाल 1990-2005 का कार्यकाल था, कानून व्यवस्था ध्वस्त था, अपराधी सड़क पर घूमते थे और उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं था. उसे जनता ने नकारने का काम किया है. उसी दिशा में हमलोग आत्मनिर्भर भारत को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं.



हेमंत सरकार पर जमकर बरसे अरुण सिंह