झारखंड में महागठबंधन के अंदर बढे़गी कटुता, बिहार में सुशासन का जनता ने दिया साथः अरुण सिंह

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बिहार चुनाव परिणाम और झारखंड की सरकार के कामकाज को लेकर बयान दिया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह एवं अन्य (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 8:05 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 8:36 PM IST

रांचीः झारखंड दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने महागठबंधन के अंदर बढ़ रही कटुता भविष्य में और भी बढ़ने का दावा किया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि जिस तरह से बिहार चुनाव के दौरान जेएमएम को महागठबंधन के अंदर एक भी सीटें नहीं दी गई और कांग्रेस चुप बैठी रही, इससे साफ प्रतीत होता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और बिहार चुनाव परिणाम का असर झारखंड में भी होगा.

बिहार चुनाव परिणाम का स्वागत करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने पूरा समर्थन दिया और जो महागठबंधन था उसकी सबसे करारी हार हुई है. यह दर्शाता है कि सुशासन पर जनता का मुहर लगता है. अब विकास के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता विकास ही चाहती है और कानून व्यवस्था टॉप प्रायरिटी पर होता है.

मीडिया से बात करते बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह (ईटीवी भारत)

कोई भी प्रदेश में जनता जंगल राज नहीं चाहती. यह बिहार के चुनाव से फिर से स्पष्ट हो गया. हम विकास के एजेंडा पर गए, बिहार में विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे. जिस प्रकार से रोडमैप में है जनता ने उसको स्वीकारा और राजद के समय के कार्यकाल 1990-2005 का कार्यकाल था, कानून व्यवस्था ध्वस्त था, अपराधी सड़क पर घूमते थे और उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं था. उसे जनता ने नकारने का काम किया है. उसी दिशा में हमलोग आत्मनिर्भर भारत को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं.

हेमंत सरकार पर जमकर बरसे अरुण सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर बरसते नजर आए. उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प साकार होगा, वहीं यहां पर झारखंड में हेमंत सरकार कह रही है कि 2050 तक हम विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे. ऐसे में झारखंड कैसे विकसित होगा.

हालत यह है कि चारों ओर विकास की गति इस सरकार में ठप है, कहीं कोई सड़क नहीं बन रही है. झारखंड में जो भी सड़कें बन रही है वह केंद्र सरकार के द्वारा ही बन रही हैं. स्थिति यह है कि अस्पतालों में बच्चों को जब ब्लड चढ़ाए जाते हैं वो संक्रमित ब्लड चढाए जाते हैं. आदिवासियों के विकास के लिए डीएमएफटी फंड खर्च होना चाहिए लेकिन बोकारो में घोटाला ही घोटाला हो रहा है.

इस प्रकार से कोई नया विजन नई सोच झारखंड में हेमंत सरकार के पास कुछ है नहीं. इसलिए झारखंड विकास के मार्ग पर लगातार पीछे छूटता चला जा रहा है. एक सवाल का जवाब देते हुए अरुण सिंह ने कहा कि घाटशिला में धन बल के कारण भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई. सत्तारूढ़ जेएमएम ने धनबल का जमकर इस्तेमाल किया, जिसके कारण हम जीत से दूर रहे. उन्होंने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता ने इसे ठुकरा दिया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही संगठनात्मक चुनाव पूरे होंगे.

