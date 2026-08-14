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भाजपा नेता अरुण सिंह बोले-पाक की धमकियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं...भारत इतना मजबूत कि कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सिंह बोले, 1947 का विभाजन ऐसी त्रासदी है, जिसे आने वाली पीढ़ियों को भी जानना चाहिए.

Arun Singh speaking to the media in Bharatpur.
भरतपुर में मीडिया से बात करते अरुण सिंह (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 3:32 PM IST

4 Min Read
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भरतपुर: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भरतपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अरुण सिंह ने 1947 के विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए कहा कि देश को उस दौर की यातनाओं और विस्थापन को कभी नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया में मजबूत स्थिति में है और देश का मान-सम्मान तथा गौरव वैश्विक स्तर पर बढ़ा है.

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अरुण सिंह ने शुक्रवार को यहां कहा कि 1947 में देश के विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर-बार, जमीन-जायदाद और रिश्ते-नाते छोड़कर पाकिस्तान से भारत आना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और कत्लेआम हुआ. महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार किए गए. विभाजन का दर्द केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि ऐसी त्रासदी है, जिसे आने वाली पीढ़ियों को भी जानना चाहिए.

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2021 से मना रहे दिवस: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों और विस्थापन का दर्द झेलने वाले परिवारों को याद करना है. जब देश अपने इतिहास को जानेगा, तभी उससे प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को और मजबूत किया जा सकेगा.

कांग्रेस पर नागरिकता कानून को लेकर हमला: भाजपा नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नागरिकता संशोधन कानून का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने सीएए लागू किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस कानून का विरोध किया.

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पाक में घटे हिंदू: अरुण सिंह ने कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू आबादी का हिस्सा काफी अधिक था, जो आज बहुत कम रह गया है. उन्होंने इसे वहां अल्पसंख्यकों के साथ हुए कथित भेदभाव और उत्पीड़न से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऐसे लोगों को नागरिकता देने का रास्ता खोला है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आने को मजबूर हुए.

भारत अब बहुत मजबूत: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कश्मीर और सिंधु जल समझौते को लेकर हालिया टिप्पणियों पर पूछे गए सवाल पर अरुण सिंह बोले, पाक की ओर से इस तरह की धमकियां पहले भी दी जाती रही हैं. पाकिस्तान का इतिहास आतंकवादी संगठनों के जरिए भारत में हिंसा फैलाने का रहा है. पूरी दुनिया उसके इस चरित्र को देख चुकी है. भारत को पाक के बयानों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है.आज भारत पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सैन्य और रणनीतिक क्षमता मजबूत हुई है.

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भारत मजबूत और ताकतवर: भाजपा नेता सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर सैन्य क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया. इस कार्रवाई के बाद पाक को संघर्ष रोकने का आग्रह करना पड़ा. आज भारत इतना मजबूत और ताकतवर है कि कोई भी देश आसानी से उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता. सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में भारत वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली स्थिति में है. देश की सुरक्षा तथा सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

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