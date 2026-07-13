नक्सलवाद को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर आरोप, नंदन जैन बोले- विधायक अटल श्रीवास्तव ने हिड़मा का किया महिमामंडन
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने कहा- कांग्रेस नक्सलियों को संरक्षण देती रही है, पार्टी का असली चेहरा सामने आया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 13, 2026 at 8:48 PM IST
रायपुर: नक्सलवाद और हिड़मा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार को प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कहा कि कांग्रेस कम्यूनिस्ट विचारधारा का चेहरा बन रही है.
अटल श्रीवास्तव पर लगाया आरोप
नंदन जैन ने कहा कि कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कुख्यात नक्सली हिड़मा का समर्थन करते हुए उसका महिमामंडन किया है. उन्होंने कहा कि हिड़मा कई नक्सली घटनाओं का मुख्य आरोपी रहा है और उस पर केंद्रीय व राज्य सुरक्षा बलों के कई जवानों की हत्या और हमलों की साजिश रचने के आरोप रहे हैं.
कांग्रेस पर नक्सलियों को संरक्षण देने का आरोप
भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से नक्सलियों को संरक्षण और समर्थन देती रही है. उनका दावा है कि अटल श्रीवास्तव के बयान से कांग्रेस का असली चरित्र जनता के सामने आ गया है. नंदन जैन ने कहा कि माओवादी विचारधारा की शुरुआत चीन से हुई और भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के जरिए इसका प्रभाव बढ़ा. उन्होंने दावा किया कि आज देश के अधिकांश हिस्सों से कम्युनिस्ट विचारधारा कमजोर हो चुकी है और चीन भी अब माओ की विचारधारा पर नहीं चलता. इसके बाद भी कांग्रेस उसे अपनाकर आगे बढ़ रही है.
कांग्रेस को इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और विधायक अटल श्रीवास्तव के बयान पर जवाब देना चाहिए.- नंदन जैन, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष
JNU और कन्हैया कुमार का किया जिक्र
भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस अब माओवादी सोच वाली पार्टी बनती जा रही है. उन्होंने जेएनयू में लगे विवादित नारों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर भी निशाना साधा. नंदन जैन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में दावा किया था कि उनके पास नक्सली घटनाओं से जुड़े सबूत हैं, लेकिन उन्होंने आज तक वे सबूत सार्वजनिक नहीं किए.