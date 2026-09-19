ETV Bharat / state

जयपुर में बीजेपी ने सुनील कोठारी को बनाया महापौर का उम्मीदवार

सुनील कोठारी पिछले करीब तीन दशक से भाजपा से जुड़े बताए जाते हैं.

महापौर उम्मीदवार सुनील कोठारी
महापौर उम्मीदवार सुनील कोठारी (File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों के साथ भाजपा ने वरिष्ठ संगठनात्मक चेहरे सुनील कोठारी महापौर का उम्मीदवार बनाया है. शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने मेयर पद के लिए सुनील कोठारी के नाम की घोषणा की.

वार्ड 112 से जीत दर्ज करने वाले कोठारी का राजनीतिक सफर केवल पार्षद के चुनाव तक सीमित नहीं है, पार्टी संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहने और अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालने के कारण उनका नाम अब जयपुर के अगले महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है. दो दिन तक चले महामंथन के बाद कोठारी के नाम पर सहमति बनी, अभी कोठारी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे. भाजपा के पास 150 में से 78 पार्षद की संख्या है, जो बहुमत से ज्यादा है. इसके साथ पार्टी का दावा है कि आधा दर्जन से ज्यादा निर्दलीय पार्षदों का भी पार्टी के पास समर्थन है.

इसे भी पढे़ं. अलवर में मेयर पद पर सीधी टक्कर, धौलपुर में व्यापारी ने पलटी बाजी, फतेहपुर में निर्दलीय किंगमेकर

तीन दशक से भाजपा संगठन से जुड़ाव : सुनील कोठारी पिछले करीब तीन दशक से भाजपा से जुड़े बताए जाते हैं. संगठन में उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. वैश्य समाज से आने वाले कोठारी भाजपा के जयपुर शहर अध्यक्ष रह चुके हैं. इसके साथ ही कोठारी संघ पृष्ठ भूमि से आते हैं, संघ और संगठन की पसंद रहे कोठारी के पार्षद प्रत्याशी घोषित के साथ महापौर बनाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था.

निवर्तमान मेयर की जगह मिला टिकट : सुनिल कोठारी की राजनीतिक पकड़ का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्हें भाजपा ने वार्ड 112 में बड़ा बदलाव करते हुए निवर्तमान मेयर कुसुम यादव की जगह सुनील कोठारी को प्रत्याशी बनाया गया था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान जयपुर की चार दिवारी में भी रोड शो किया था, यह रोड शो भी कोठारी के वार्ड क्षेत्र से ही आता है.

इसे भी पढे़ं. भीलवाड़ा: पहली बार पार्षद बनीं जसवंत कंवर भाजपा की मेयर प्रत्याशी घोषित, बोलींं- अंतिम छोर तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

परिवार के नाम करोड़ों की संपत्ति : राजनीति के साथ सुनील कोठारी ज्वेलरी कारोबार से जुड़े हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक वे 2026 के जयपुर नगर निगम चुनाव में सबसे अधिक संपत्ति घोषित करने वाले प्रत्याशियों में रहे. एक रिपोर्ट के अनुसार कोठारी और उनके परिवार ने कुल 36 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की थी. हलफनामे में जयपुर और मुंबई में संपत्तियों का भी जानकारी है. कोठारी की पत्नी के नाम करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और संपत्ति है. इसके साथ ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम कंपनियों, शेयर सहित अन्य परिसंपत्तियों की जानकारी भी हलफनामे दी है.

TAGGED:

जयपुर नगर निगम मेयर
JAIPUR NAGAR NIGAM MAYOR CANDIDATE
SUNIL KOTHARI MAYOR OF JAIPUR NIGAM
LOCAL BODY ELECTIONS 2026
JAIPUR NAGAR NIGAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.