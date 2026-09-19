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जयपुर में बीजेपी ने सुनील कोठारी को बनाया महापौर का उम्मीदवार

जयपुर : जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों के साथ भाजपा ने वरिष्ठ संगठनात्मक चेहरे सुनील कोठारी महापौर का उम्मीदवार बनाया है. शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने मेयर पद के लिए सुनील कोठारी के नाम की घोषणा की.

वार्ड 112 से जीत दर्ज करने वाले कोठारी का राजनीतिक सफर केवल पार्षद के चुनाव तक सीमित नहीं है, पार्टी संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहने और अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालने के कारण उनका नाम अब जयपुर के अगले महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है. दो दिन तक चले महामंथन के बाद कोठारी के नाम पर सहमति बनी, अभी कोठारी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे. भाजपा के पास 150 में से 78 पार्षद की संख्या है, जो बहुमत से ज्यादा है. इसके साथ पार्टी का दावा है कि आधा दर्जन से ज्यादा निर्दलीय पार्षदों का भी पार्टी के पास समर्थन है.

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तीन दशक से भाजपा संगठन से जुड़ाव : सुनील कोठारी पिछले करीब तीन दशक से भाजपा से जुड़े बताए जाते हैं. संगठन में उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. वैश्य समाज से आने वाले कोठारी भाजपा के जयपुर शहर अध्यक्ष रह चुके हैं. इसके साथ ही कोठारी संघ पृष्ठ भूमि से आते हैं, संघ और संगठन की पसंद रहे कोठारी के पार्षद प्रत्याशी घोषित के साथ महापौर बनाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था.