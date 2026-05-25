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मेरा भारत, मेरा योगदान : 'मन की बात' में भाजपा पेट्रोल-डीजल वाहनों से बनाएगी दूरी, अपनाएगी EV और साइकिल मॉडल

भाजपा ने 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान जरिए राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है.

BJP on PM Modi Mann Ki Baat
भाजपा का 'म'रा भारत, मेरा योगदान' अभियान (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 1:50 PM IST

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जयपुर: वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संकट को लेकर देशभर में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस जहां इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है. वहीं, भाजपा ने 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान के जरिए जवाबी रणनीति शुरू कर दी है.

प्रदेश भाजपा ने तय किया है कि इस रविवार 'मन की बात' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे. इसके बजाय ईवी वाहन, ई-रिक्शा, साइकिल, पैदल यात्रा या वाहन पूलिंग को अपनाया जाएगा. इसके साथ भाजपा इस अभियान में राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को लेकर नया राजनीतिक संदेश देने की रणनीति तेज कर दी है.

श्रवण सिंह बगड़ी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पार्टी अब इस अभियान को केवल सरकारी पहल के रूप में नहीं, बल्कि जनभागीदारी और राष्ट्रहित से जुड़े आंदोलन के रूप में प्रस्तुत कर रही है. इसके माध्यम से भाजपा आमजन को ऊर्जा बचत, विदेशी मुद्रा संरक्षण और स्थानीय उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित कर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर मजबूत संदेश देने में जुटी है.

जनता के बीच सीधे संवाद की रणनीति : राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा इस अभियान के जरिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'लोकल फॉर वोकल' की सोच को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है. पार्टी संगठन इसे बूथ और मंडल स्तर तक ले जाकर जनता के बीच सीधे संवाद की रणनीति पर काम कर रहा है.

भाजपा मानती है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी सोच और संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है. अभियान के तहत डीजल, पेट्रोल और गैस की बचत पर विशेष फोकस किया गया है. पार्टी कार्यकर्ताओं को कार पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग और ई-वाहनों को बढ़ावा देने जैसे उपायों को जनसाधारण तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है.

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साथ ही, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देकर अनावश्यक यात्रा और ईंधन खर्च को कम करने की बात कही जा रही है. भाजपा संगठन के कार्यालयों में भी ऊर्जा और ईंधन की खपत में 50 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया है.

'मन की बात' में भाजपा अपनाएगी ईवी और साइकिल मॉडल : प्रदेश भाजपा ने इस रविवार आयोजित होने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी की है. पार्टी ने तय किया है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे. इसके स्थान पर ईवी वाहन, ई-रिक्शा, साइकिल, पैदल यात्रा और वाहन पूलिंग को अपनाया जाएगा.

प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा ने यह पहल तय की है. उन्होंने कहा कि अभियान का मकसद केवल ईंधन बचत नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत और स्वदेशी सोच को बढ़ावा देना भी है. भाजपा इस कार्यक्रम के जरिए आमजन को भी वैकल्पिक और स्वच्छ परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करेगी.

राजनीति रोटियां सेकने में लगा विपक्ष : भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा- कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाने की राजनीति की है. खाड़ी देशों बने युद्ध के हालातों के बीच जब देश वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, उस समय विपक्ष राष्ट्र को प्रथम मान कर साथ देने की बजाए, राजनीति रोटियां सेकने में लगा है. लोकतंत्र का दुर्भाग्य है विपक्ष हमेशा देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़ा रहा है, लेकिन देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हाथों में है.

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पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है. ऐसे में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रत्येक नागरिक की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. बगड़ी ने कहा कि देशवासियों से ऊर्जा एवं ईंधन की बचत, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की अपील की.

'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान के अंतर्गत : उन्होंने कहा कि 'लोकल फॉर वोकल' को केवल नारा नहीं, बल्कि जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है. बगड़ी ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और आमजन को भी ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा, साथ ही स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, भारत में पर्यटन को प्राथमिकता देने और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है.

उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया. बगड़ी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव अपनाने होंगे. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत संकल्प को मजबूत करने में सक्रिय भागीदारी निभाएं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें.

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