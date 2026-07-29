ETV Bharat / state

झारखंड की भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच की मांंग, दिल्ली में बीजेपी सांसदों का हेमंत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ हल्लाबोल

रांची/नई दिल्ली: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में झारखंड के बीजेपी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान सांसदों ने हेमंत सरकार और सरकार में शामिल कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और पिछले 6 सालों में हुई सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है.

कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पर छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में छात्रों के मुद्दों पर मुखर रहती है लेकिन झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल और दूसरे भर्ती परीक्षाओं में सामने आए कथित विवादों पर चुप्पी साधे हुए है. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से झारखंड आकर युवाओं के सवालों का जवाब देने की भी मांग की.

बीजेपी सांसदों का हेमंत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन (Etv Bharat)

19 अभ्यर्थियों की मौत का भी उठाया मुद्दा

प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी नेताओं ने उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान 19 अभ्यर्थियों की मौत का मामला भी उठाया. आदित्य साहू ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. भाजपा का कहना है कि युवाओं से जुड़े ऐसे मामलों पर सरकार और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए.

शराब घोटाले और सीआईडी जांच पर सवाल