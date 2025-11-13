ETV Bharat / state

बीजेपी के लिए अहम मुद्दा रहा है धर्मांतरण, रोकने के लिए होते रहे हैं प्रयास: सांसद विष्णु दयाल राम

पलामू: बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने धर्मांतरण को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए धर्मांतरण एक मुद्दा रहा है और यह हर मौकों पर रहा है. इसे रोकने के लिए प्रयास भी किए गए हैं. जिस तरह सबका साथ सबका विकास की बात होती है, उसी तरह धर्मांतरण की भी बात होती है.

दरअसल, जनजातीय गौरव दिवस को लेकर पलामू में बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. जिसमें पलामू से बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम, बीजेपी प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी शामिल हुए. बीजेपी नेताओं की तरफ से जनजातीय गौरव दिवस को लेकर होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई.

जानकारी देते बीजेपी सांसद विष्णुदयाल राम (Etv bharat)

धर्मांतरण मुद्दे पर बीजेपी रही है संजीदा

इसी क्रम में मीडिया की तरफ से सवाल पूछा गया कि जनजातीय गौरव दिवस पर बात हो रही है लेकिन धर्मांतरण को लेकर बीजेपी क्या कर रही है? इस सवाल के जवाब में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि बीजेपी के लिए धर्मांतरण शुरू से मुद्दा रहा है और लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है. ऐसा नहीं है कि खास मौकों पर धर्मांतरण के मुद्दों को उठाया जाता रहा है, बीजेपी की तरफ से इसका विरोध भी किया जाता है. चाहे इसमें खास प्रलोभन और जबरदस्ती जैसे मामले ही क्यों ना हो.