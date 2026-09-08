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समीक्षा बैठक में तैयारी के साथ नहीं पहुंचा स्वास्थ्य विभाग, पलामू सांसद ने लगाई फटकार

पलामूः भाजपा सांसद विष्णुदयाल राम ने शनिवार को सड़क परियोजनाओं और स्वाथ्य विभाग की समीक्षा बैठक रखी थी. सांसद डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग समिति हेल्थ के अध्यक्ष होते हैं. इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग तैयारी के साथ नहीं पहुंचा, तैयारी नहीं रहने पर सांसद विष्णुदयाल राम ने स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाई और बैठक स्थगित कर दी.

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम के तरफ से बैठक की स्थगित होने की पुष्टि की गई है. स्वास्थ्य विभाग की बैठक से पहले पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने सड़क परियोजनाओं एवं निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की समीक्षा की. इस बैठक रांची रेडमा रोड में बने गड्ढों को अगले एक सप्ताह में भरने का निर्देश दिया.

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते सांसद (ETV Bharat)

इस बैठक में सांसद विष्णुदयाल राम ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए मामलों की संख्या की और जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया. पलामू में नेशनल हाईवे का फोरलेन का कार्य चल रहा है कई इलाकों में जमीन अधिग्रहण के विवाद होने के कारण प्रोजेक्ट में समस्या आ रही है. जमीन अधिग्रहण के लिए आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया. बैठक में पलामू डीसी दिलीप प्रतात सिंह शेखावत, डीएफओ कुमार सत्यम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.