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भाजपा सांसदों का दावा, MMDR संशोधन बिल से झारखंड को नहीं होगा कोई नुकसान

पलामू/हजारीबाग: लोकसभा में खान एवं खनिज (विकास और विनियम) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज है. झामुमो, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां केंद्र सरकार के इस विधेयक के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं तो वहीं भाजपा सांसदों का कहना है कि इस बिल से राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने विपक्षी सांसदों पर निशाना साधा है.

विपक्षी सांसदों को संसद में रखनी चाहिए थी बात- पलामू सांसद

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने सोमवार को पलामू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि लोकसभा में खान एवं खनिज (विकास और विनियम) संशोधन विधेयक 2026 पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नही हुई, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. लोकसभा में जब बिल पेश हो रहा था तो विपक्ष के सांसद चुप थे. खासकर के झारखंड के सांसदों को बोलना चाहिए था.

MMDR संशोधन बिल पर भाजपा सांसदों का दावा (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि इसे केंद्र और राज्य के बीच विवाद के रूप में सिर्फ नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि देशहित सर्वोपरि होनी चाहिए. सांसद ने कहा कि खनिज का सिर्फ मालिक नहीं होना चाहिए बल्कि इसका लाभार्थी होना चाहिए. झारखंड में पिछले 11 वर्षों में 11 खनिज ब्लॉक की नीलामी हुई है, लेकिन एक भी ब्लॉक शुरू नहीं हुआ है. ओडिशा में 79 ब्लॉक नीलाम हुए हैं जिसमें से 35 शुरू हो गया है. ओडिशा में 2020-21 से 2025-26 तक में 87 हजार करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है. सांसद विष्णुदयाल ने कहा कि 2014-15 से 2025 26 के बीच राज्यों के खनिज राजस्व में 354 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

उन्होंने एमएमडीआर विधेयक से झारखंड सरकार को लाभ लेने के लिए कई बिंदुओं पर सलाह दी. सांसद ने कहा कि नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों का समयबद्ध परिचालन किया जाए, नई खनिज ब्लॉकों को पारदर्शी और तेजी से नीलाम किया जाए. उन्होंने खनिज आधारित उद्योगों में निवेश आकर्षित करने, डीएमएफ फंड की लगभग 19 हजार करोड़ राशि का खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी उपयोग करने की सलाह दी.

सांसद ने कहा कि खनिज संपदा का मूल्य पूरे देश मे एक समान रहे और आयात पर निर्भरता कम रहे, यही इस विधेयक का उद्देश्य है. झारखंड पूरे देश मे सबसे अधिक सेस लगाने वाला राज्य रहा है. यहां अवैध खनन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है.