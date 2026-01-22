अमित शाह के दिल्ली लौटते ही अरविंद पांडे से मिलेंगे BJP के ये 4 MP-MLA, नाराजगी करेंगे दूर
बीजेपी विधायक अरविंद पांडे जमीन अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिलने पर नाराज हैं, इस मुलाकात में नए समीकरण बनने की भी चर्चा है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 22, 2026 at 10:41 AM IST
धीरज सजवाण
देहरादून: उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर नेता वर्तमान विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे इन दिनों भूमि अतिक्रमण विवाद में फंसे हुए हैं. बाजपुर के विचपुरी गांव की एक 68 वर्षीय महिला ने बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर भूमि लीज से जुड़े विवाद में गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने उपजिलाधिकारी को शिकायत सौंपकर लीज से अधिक भूमि पर अवैध कब्जे और धमकी देने का आरोप लगाया.
अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिलने से नाराज हैं अरविंद पांडे: अरविंद पांडे ने आरोपों को निराधार बताते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है. इस दौरान अरविंद पांडे के घर पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा होने से राजनीति गर्मा गई है. बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण से अरविंद पांडे नाराज हैं, तो उनके समर्थकों में भी गुस्सा है. आज बीजेपी के दो सांसद और दो विधायकों के अरविंद पांडे से मिलने के कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड के सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं.
नाराज अरविंद पांडे से मिलेंगे ये चार दिग्गज: एक ओर प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, तो वहीं अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के बीच भाजपा के चार बड़े नेताओं की सरकार से नाराज चल रहे विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अमित शाह के हरिद्वार दौरे से लौटते ही गढ़वाल लोकसभा सीट के सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल के साथ अरविंद पांडे से मिलने जा रहे हैं.
बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं विवाद: पिछले दो-तीन महीनों से उत्तराखंड में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. कभी अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ी, तो फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति द्वारा एक राज्य की युवतियों-महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाईं. अंकित भंडारी हत्याकांड पर सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश ही दिए गए थे कि तब तक उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली. मामला जमीनों पर कब्जे को लेकर लगे आरोपों का था. इतने में भूमि पर अतिक्रमण के आरोप लगाते हुए बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधायक अरविंद पांडे के घर अतिक्रमण हटाने का नोटिस लग गया. तब से ये मामला सुर्खियों में है.
अब अरविंद पांडे को मिला नोटिस बना सिरदर्द: पिछले कुछ दिनों से ही नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे की सरकार से नाराजगी की खबरें अब आम हो चुकी हैं. वह पहले भी धामी सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों से चर्चाओं में रहे, तो वहीं इस बार अंकित भंडारी हत्याकांड का विषय हो या फिर उधम सिंह नगर में किसान की आत्महत्या, खुलकर सरकार से सीबीआई जांच की मांग की. इसी बीच जब अरविंद पांडे पर ही जमीन कब्जाने के आरोप लगे, तो अरविंद पांडे ने सरकार से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की. मामला थोड़ा शांत होता कि उससे पहले जिला प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी कार्रवाई की गई कि इसे अरविंद पांडे के खिलाफ सरकार की घेराबंदी के रूप में देखा गया. एक बार फिर अरविंद पांडे को उनके साथ हो रही कथित नाइंसाफी को लेकर बोलने का मौका मिल गया.
त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में दो सांसदों और दो विधायकों के अरविंद पांडे से आज मिलने का कार्यक्रम ऐसे समय में है, जब उन पर 7 दिन के अंदर जमीन कब्जाने, धमकी देने, राजनीतिक दबाव में एक्शन नहीं होने देने जैसे आरोप लगाए गए हैं. इससे उत्तराखंड में खासकर बीजेपी में काफी हलचल है.
सांसद त्रिवेंद्र ने फिक्स किया है मिलने का कार्यक्रम: इस वक्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड में हैं. आज उनके दिल्ली लौटने के बाद भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता अरविंद पांडे से मिल रहे हैं. यह मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, क्योंकि इस मुलाकात को लेकर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा पहले ही अपना शेड्यूल पब्लिक कर किया जा चुका है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि वो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के साथ अरविंद पांडे से मिलने जा रहे हैं. यह मुलाकात कुछ देर की नहीं, बल्कि पूरे 1 घंटे की फिक्स की गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत द्वारा जारी किए गए अपने कार्यक्रम में वो, अनिल बलूनी, बिशन सिंह चुफाल और मदन कौशिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के वापस लौटने के बाद दिन में 2:15 बजे से 3:15 बजे तक उधम सिंह नगर में अरविंद पांडे के आवास पर मौजूद रहेंगे.
क्या अरविंद पांडे को मना पाएंगे त्रिवेंद्र और बलूनी: अब सवाल यह है कि भाजपा के यह चार बड़े नेता एक साथ अरविंद पांडे से मिलने क्यों जा रहे हैं. तो इसका एक जवाब यह भी हो सकता है कि पार्टी में लगातार बन रहे गतिरोध के बीच पार्टी के यहां बड़े नेता अरविंद पांडे को मनाने या फिर उनकी किसी तरह से पार्टी संगठन के साथ सुलह करने की दिशा में कदम हो सकता है.
क्या मुलाकात का ये मायने भी है: दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक जानकार इसे धामी सरकार की घेराबंदी के रूप में भी देख रहे हैं. पिछले कुछ समय में त्रिवेंद्र रावत, अनिल बलूनी, धन सिंह रावत, के अलावा उत्तराखंड में भाजपा के अन्य कई बड़े नेताओं के मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ लामबंद होने की चर्चाएं सियासी गलियारों में आम हो चली हैं. ऐसे में अब यह गुट कुमाऊं के नाराज विधायकों को भी अपने साथ जोड़ते हुए क्या अपने इस गुट को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है.
क्या है पूरा मामला? गदरपुर से बीजेपी विधायक और पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद पांडे को प्रशासन ने भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में नोटिस दिया है. उन्हें 15 दिन के अंदर भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है. दरअसल इससे पहले अरविंद पांडे किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग उठा चुके थे. उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में हैं. यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब दो दिन पहले ही राजस्व विभाग ने भूमि पर अतिक्रमण के मामले में विधायक अरविंद पांडे को नोटिस जारी कर 15 दिन में अतिक्रमण हटाने की कहा है. इसी कारण इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.
कौन हैं अरविंद पांडे? अरविंद पांडे गदरपुर से बीजेपी के विधायक हैं. वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. अरविंद पांडे बीजेपी के सीनियर लीडर हैं. उनका जन्म 20 मई 1971 को हुआ. वो उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं. अपनी वेबसाइट पर अरविंद पांडे ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार 1997 में अरविंद पांडे बाजपुर नगर पालिका में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के नगर पालिका अध्यक्ष बने थे.
अरविंद पांडे लगातार पांच बार से विधायक हैं: अरविंद पांडे 2002 में उत्तराखंड में पहली बार हुए विधायक चुनाव में बाजपुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने. 2004 से 2007 तक उत्तराखंड विधानसभा के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य रहे. 2007 के विधानसभा चुनाव में वो बाजपुर से दूसरी बार विधायक बने.
2007-08 में उत्तराखंड विधानसभा की याचिका समिति और नियम समिति के सदस्य रहे. 2008-09 में उत्तराखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे. 2008-09 में उत्तराखंड विधानसभा की प्रति निहित समिति के सदस्य रहे. 2012 के विधानसभा चुनाव में अरविंद पांडे तीसरी बार विधायक बने. इस बार वो गदरपुर विधानसभा सीट से विजयी हुए.
2017 में अरविंद पांडे गदरपुर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी और अपने राजनीतिक करियर में चौथी बार विधायक बने. त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री रहते वो कैबिनेट मंत्री बने और उनके पास विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज जैसे बड़े और महत्वपूर्ण विभाग रहे. इस बीच जब तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी सीएम बने तो अरविंद पांडे के पास ये विभाग बने रहे.
2022 में अरविंद पांडे गदरपुर से विधानसभा चुनाव जीते और लगातार पांचवीं बार विधायक बने. हालांकि धामी कैबिनेट में इस बार उन्हें मंत्री पद नहीं मिला.