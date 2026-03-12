परवाणू–शिमला फोरलेन परियोजना की क्या है स्थिति, BJP सांसद सुरेश कश्यप के सवाल पर नितिन गडकरी ने दिए ये जवाब
मानसून के दौरान इस मार्ग पर होने वाले भूस्खलन और यातायात बाधा की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
शिमला: केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई परियोजनाओं पर कार्य जारी है. इसी को लेकर भाजपा सांसद सुरेश कश्यप द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने परवाणू–शिमला फोर लेन परियोजना की प्रगति, लागत और देरी के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी दी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने लोकसभा में दिए लिखित उत्तर में बताया कि, इस परियोजना के विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति पर है और कई महत्वपूर्ण हिस्सों में कार्य पूर्ण भी हो चुका है.
लोकसभा में पूछे गए प्रश्न में सांसद सुरेश कश्यप ने सरकार से यह जानकारी मांगी थी कि परवाणू–शिमला फोर लेन परियोजना के लिए अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है, परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्या है और कार्य में देरी के क्या कारण हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा था कि मानसून के दौरान इस मार्ग पर होने वाले भूस्खलन और यातायात बाधा की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग चरणों में कार्य जारी
भाजपा सांसद के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने अपने उत्तर में बताया कि, "परियोजना के विभिन्न हिस्सों के लिए हजारों करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और अलग-अलग चरणों में कार्य जारी है. परियोजना के परवाणू–सोलन खंड (एनएच-22, नया एनएच-05) के किमी 67.000 से किमी 106.139 तक फोर लेन निर्माण के लिए 1683.31 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी. इस खंड में 100 प्रतिशत वास्तविक और 100 प्रतिशत वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है और इसका निर्माण कार्य पूरी तरह पूर्ण हो चुका है."
इसी तरह से सोलन–कैथलीघाट खंड (106.139 KM से 129.050 KM) के फोर लेन निर्माण के लिए 1519.53 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. इस परियोजना में अब तक 91.05 प्रतिशत वास्तविक प्रगति और 86.03 प्रतिशत वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है. इस खंड में 24 नवंबर 2025 को पीसीसी (Provisional Completion Certificate) जारी किया गया है.
इसके अलावा कैथलीघाट से शकराल/ढली क्षेत्र तक शिमला बाईपास पैकेज के अंतर्गत करीब 2742.91 करोड़ रुपए की परियोजना पर कार्य चल रहा है. इस खंड में 53 फीसदी वास्तविक प्रगति और 51.5 फीसदी वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है और कार्य अभी प्रगति पर है. इसी तरह से शकराल–ढली खंड (डिजाइन लंबाई करीब 10.985 KM) के निर्माण के लिए 3005.24 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम जारी है, जिसमें 51.54 फीसदी वास्तविक प्रगति और 54.04 फीसदी वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है.
परवाणू–सोलन–कैथलीघाट मार्ग के बीच 85 संवेदनशील स्थलों की पहचान
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि, परियोजना के कुछ हिस्सों में कार्य में देरी के पीछे कई कारण रहे हैं, जिनमें 2023 और 2025 में हुई अत्यधिक भारी वर्षा, भूस्खलन की घटनाएं और कुछ स्थानों पर डंपिंग साइट की उपलब्धता की समस्या शामिल है. NHAI ने परवाणू–सोलन–कैथलीघाट मार्ग के बीच कुल 85 संवेदनशील स्थलों की पहचान की है. इनमें से 65 स्थानों पर स्थायी और दीर्घकालिक ढलान सुरक्षा कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि शेष स्थानों पर कार्य जारी है.
केंद्रीय मंत्री ने जवाब में बताया है, मानसून के दौरान मार्ग पर होने वाले भूस्खलन और यातायात बाधा की समस्या को देखते हुए ढलान स्थिरीकरण, बेहतर जल निकासी प्रणाली और स्थायी संरचनाओं के माध्यम से समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है. वहीं, भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से परवाणू–शिमला फोरलेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पूरा होने से प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और यातायात व्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में प्रदेश को इसका बड़ा फायदा मिलेगा.
