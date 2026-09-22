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असम में जो भी घटनाक्रम हुआ, वह कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा- संतोष पांडेय

बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि"असम में जो भी घटनाक्रम हुआ, वह कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है. वीडियो फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां कांग्रेस के झण्डे लगे हुए थे. पार्टी कार्यकर्ता ही आपस में उलझ रहे थे. बिहार चुनाव के समय भी एयरपोर्ट पर ऐसी ही हाथापाई और झूमाझटकी हुई थी.

रायपुर : असम में कांग्रेस नेताओं पर हमले का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. छत्तीसगढ़ में इस घटना को लेकर सियासी घमासान मच चुका है. भूपेश बघेल ने हमले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए तो भाजपा आग बबूला हो गई. बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पाण्डेय ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला है. मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए संतोष पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस अपनी आपसी कलह और गुटबाजी को दूसरों के सिर मढ़ने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी सांसद संतोष पांडेय (ETV BHARAT)

भूपेश बघेल जहां भी जाते हैं, वहां बण्टाधार ही होता है. असम में कांग्रेस चुनाव हारने जा रही है. इसलिए अपनी विफलता छिपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी की जा रही है. कानून-व्यवस्था पर भूपेश बघेल को बोलने का अधिकार नहीं है. असम में हिमंता बिस्वा सरमा की गुड गवर्नेंस की सरकार है- संतोष पांडेय, मुख्य प्रवक्ता, बीजेपी

संतोष पाण्डेय ने आगे कहा कि" भूपेश बघेल के शासन में बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा और नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में शाम के समय लोगों का निकलना दूभर था. भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को अंदरूनी क्षेत्रों में जाने तक नहीं दिया जाता था. जबकि आज स्थिति यह है कि लोग बस्तर के अंतिम गांव, मानपुर-मोहला और लछना-कटेमम तक बिना किसी भय के आ-जा सकते हैं.

कांग्रेस पार्टी आपराधिक तत्व के लोगों का देती है साथ- संतोष पांडेय

भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय ने याद दिलाया कि "वर्ष 2017 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर में पत्थरबाजों का बचाव करते हुए कहा था कि उन्हें गुमराह या पत्थरबाज न कहा जाए वे भावना से जुड़े हैं. कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे तत्वों के प्रति हमदर्दी दिखाती रही है."

कांग्रेस में भारी घमासान जारी - संतोष पांडेय

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के आरोपों पर पलटवार करते हुए संतोष पाण्डेय ने कहा कि "कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक घमासान मचा हुआ है. सरगुजा में टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के बीच का विवाद पूरा प्रदेश देख चुका है. इस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चला रही है, उसमें सबसे पहले अपने नेताओं को गुटबाजी न करने पाठ पढ़ाना चाहिए."