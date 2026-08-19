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सांसद संतोष पांडेय का दिमागी नक्सल शब्द पर बड़ा बयान, कॉकरोच पार्टी को भी घेरा

छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर को लेकर भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा- भूपेश बघेल के समय का ट्रांसफर उद्योग भूल गए क्या, जब धंधा चलता था

MP Santosh Pandey on dimagi naxal
छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर को लेकर भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय का बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 9:04 PM IST

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रायपुर: सांसद और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता संतोष पाण्डेय ने बुधवार को अपने निवास में मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने दिमागी नक्सली के साथ ही कॉकरोच पार्टी को लेकर गंभीर बयान दिए. छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के बाद लगभग 1 हजार छोटे बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय क्या ट्रांसफर नहीं होता था? ट्रांसफर उद्योग को दीपक बैज भूल गए हैं क्या जब धंधा चलता था.

दिमागी नक्सल शब्द पर क्या कहा?

सांसद और भाजपा की मुख्य प्रवक्ता संतोष पाण्डेय ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी सामान्य सभा में नहीं बल्कि लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया. मैं कह सकता हूं कि सोच समझ कर कहा गया. हम सब छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. यहां बंदूक वाले जो हिंसा करते थे वो तो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण समाप्त हो गया. हिंसा समाप्त हो गई, किंतु इनके पोषक तत्व इनको पालने पोषने वाले ऐसे विचारों को हवा देने वाले, वे लोग जो ताड़मेटला में 76 जवान शहीद हुए तो वहां जश्न मनाते हैं. हिड़मा मारा जाता है तो कहते हैं कितने हिड़मा मारोगे. हर घर से हिड़मा निकलेगा. ऐसे घोष करने वाले, ऐसे नारा लगाने वाले अफजल का पक्ष लेने वाले ओसामा का पक्ष लेने वाले ये क्या है. इनका दिमाग क्या है?

सांसद संतोष पांडेय का दिमागी नक्सल शब्द पर बड़ा बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कॉकरोच पार्टी पर बयान

कॉकरोच जनता पार्टी के सवाल पर संतोष पाण्डेय ने कहा कि ऐसा है कि देश में ऐसे कुछ तत्व हैं जो अराजकता फैलाने के लिए समय की प्रतीक्षा करते हैं. हिंसा के लिए जिन्हें प्रतीक्षा रहती है, वो प्रतीक्षा में रहे होंगे और कुछ ऐसा शब्द मिल गया ऐसा ही है.

वहीं सुशासन तिहार के बाद राज्य सरकार के द्वारा लगभग 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के समय ट्रांसफर नहीं होता था. तब तो धंधा चलता था.

'DNA यानी दिमागी नक्सल एसोसिएशन'

सांसद और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता संतोष पाण्डेय ने कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेताओं पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेसियों के तो डीएनए में ही डीएनए यानी दिमागी नक्सली एसोसिएशन एसोसिएशन समाया हुआ है. पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों को 'दिमागी नक्सलियों' से सतर्क रहने की अपील करने के बाद जिस प्रकार पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद ने बेशर्मी के साथ खुद को ‘दिमागी नक्सली’ बताते हुए इस पर गर्व जताया है. उसने कांग्रेस के राष्ट्रविरोधी चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है.

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