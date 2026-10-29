'दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में वे लोग ही जाएं, जिनका..' BJP की आम लोगों से 'खास' अपील
'दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा है. साथ ही आम लोगों से खास अपील की. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : October 29, 2026 at 5:49 PM IST
पटना: एक नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली है लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. रैली को फ्लॉप शो साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी खास रणनीति तैयार की है. इसी क्रम में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. पदयात्रा के बाद संवाददाता सम्मेलन के जरिए राहुल गांधी पर हमले की कोशिश की जा रही है. आज पटना में भी प्रेस वार्ता हुई, जहां लोगों से अपील की गई कि इंडिया गठबंधन की रैली में वही जाएं, जिनका नाम एसआईआर में कटा हो.'
पटना में बीजेपी की प्रेस वार्ता
भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व, बैलेट चुनाव के नतीजों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए. बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है.
एक सीट पर सिमटी कांग्रेस
भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनावों में कमजोर प्रदर्शन कर रही है. राहुल गांधी चुनाव हारने के मामले में शतक लगा चुके हैं. उन्होंने विभिन्न चुनावों के नतीजों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बैलेट पेपर से हुए चुनावों के नतीजों ने भी विपक्ष के दावों पर सवाल खड़े किए हैं. भाजपा सांसद ने कहा कि पूरे देश में विधान परिषद के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हुए, फिर भी कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली.
"कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं. अभी बिहार समेत देश के कई राज्यों में विधान परिषद के चुनाव हुए. ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए. इसके बावजूद कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई."- डॉ. संजय जायसवाल, सांसद, बीजेपी
SIR को बताया संवैधानिक प्रक्रिया
बीजेपी सांसद ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है. संविधान के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मृत मतदाताओं, स्थान बदल चुके लोगों और डुप्लीकेट नामों को चिह्नित कर मतदाता सूची को दुरुस्त करना है.
लोकतंत्र और जनादेश की रक्षा के लिए उमड़ा जनसैलाब! 🔥 #SaveDemocracyRemoveAnarchy https://t.co/0y5K36DFoT— Dr. Sanjay Jaiswal (Modi Ka Parivar) (@sanjayjaiswalMP) October 28, 2026
संजय जायसवाल ने बिहार में पिछले साल हुए SIR का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों की जांच और सुधार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है.
राहुल गांधी और विपक्ष पर लगाए आरोप
डॉ. जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने से जुड़े एक मामले का भी उल्लेख किया और विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिक होना, निर्धारित आयु पूरी करना और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना जरूरी है. मतदाता सूची में किसी गड़बड़ी की शिकायत होने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी से लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक शिकायत की जा सकती है.
'बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बनाना चाहते हैं वोटर'
बीजेपी सांसद ने पश्चिम बंगाल में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के मुद्दे को भी उठाया.उ न्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष SIR का विरोध इसलिए कर रहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया से कथित फर्जी मतदाताओं की पहचान हो सकती है. संजय जायसवाल ने कहा कि भारत सभी धर्मों के नागरिकों का देश है लेकिन किसी विदेशी घुसपैठिये को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने विपक्ष पर घुसपैठ के मुद्दे पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया.
भाजपा नेता ने कहा, 'राहुल गांधी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश का मतदाता बनाना चाहते हैं. ये विदेशी को भारत में बसाने का काम कर रहे हैं. बंगलादेशी पकड़े जाते हैं तो उनके पास अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र का आधार कार्ड पाया जाता है. फॉल्स नेरेटिव बनाया जा रहा है. ये बांगला देशी और रोहिंग्या को संरक्षण देना चाहते हैं.'
नोटिस आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा
डॉ. संजय जायसवाल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम, पते या अन्य विवरणों में गड़बड़ी होने पर नोटिस के माध्यम से जानकारी मांगी जा सकती है. उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने का अर्थ यह नहीं है कि किसी मतदाता का अधिकार समाप्त कर दिया गया है. बीजेपी सांसद ने बिहार की जनता से अपील की कि वह विपक्ष के आरोपों और राजनीतिक दावों के बीच तथ्यों को समझे तथा मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच करे.
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