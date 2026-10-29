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'दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में वे लोग ही जाएं, जिनका..' BJP की आम लोगों से 'खास' अपील

पटना में बीजेपी की प्रेस वार्ता ( ETV Bharat )

पटना में बीजेपी की प्रेस वार्ता

भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व, बैलेट चुनाव के नतीजों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए. बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है.

भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल (ETV Bharat) एक सीट पर सिमटी कांग्रेस

भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनावों में कमजोर प्रदर्शन कर रही है. राहुल गांधी चुनाव हारने के मामले में शतक लगा चुके हैं. उन्होंने विभिन्न चुनावों के नतीजों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बैलेट पेपर से हुए चुनावों के नतीजों ने भी विपक्ष के दावों पर सवाल खड़े किए हैं. भाजपा सांसद ने कहा कि पूरे देश में विधान परिषद के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हुए, फिर भी कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली. "कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं. अभी बिहार समेत देश के कई राज्यों में विधान परिषद के चुनाव हुए. ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए. इसके बावजूद कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई."- डॉ. संजय जायसवाल, सांसद, बीजेपी SIR को बताया संवैधानिक प्रक्रिया

बीजेपी सांसद ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है. संविधान के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मृत मतदाताओं, स्थान बदल चुके लोगों और डुप्लीकेट नामों को चिह्नित कर मतदाता सूची को दुरुस्त करना है. संजय जायसवाल ने बिहार में पिछले साल हुए SIR का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों की जांच और सुधार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है.