सांसद रवि किशन को धमकी देने वाले की फोन लोकेशन जालंधर की मिली; पुलिस टीम रवाना
गोरखपुर एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि सांसद को धमकी के बाद उनकी और उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
Published : November 2, 2025 at 10:07 AM IST
गोरखपुर: भाजपा सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन को बिहार के आरा जिले से नहीं बल्कि पंजाब के जालंधर से जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाला आरा जिले का रहने वाला है. उसने जालंधर से फोन करके रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी है. पुलिस की जांच में उसके मोबाइल की लोकेशन जालंधर की मिली है. यूपी और बिहार पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगी हैं.
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि सांसद को मिली धमकी के बाद उनकी और उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. गोरखपुर और बिहार के भोजपुर की पुलिस आपसी संपर्क में हैं. आरोपी अजय यादव ने जब सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर धमकी दी थी तो खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी बताया था.
गोरखपुर पहुंचे रवि किशन: शनिवार को गोरखपुर में मीडिया से बात करते हुए रवि किशन ने आरोपी के जल्द हिरासत में होने की बात कही है. उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में तेजी से कम कर रही है. उन्होंने कहा कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.
जो लोग बिहार हार रहे हैं, वही लोग यह धमकी दिलवा रहे हैं. मैं इस धमकी से डरने वाला नहीं हूं. मैं बिहार प्रचार में जाऊंगा और मेरा कुछ नहीं होगा. उन्होंने भोजपुरी गीत की दो लाइन इस धमकी के परिपेक्ष्य में सुनाया और कहा कि 'जेकर नाथ भोलेनाथ ऊ अनाथ कैसे होई' हर-हर महादेव.
रवि किशन ने कहा कि पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है. ऐसी धमकी देने वाले सभी लोग पकड़े जाएंगे. उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है. ऐसे लोग बचेंगे नहीं. जिन लोगों ने 20 साल तक बिहार में जंगलराज कायम किया था, वह लोग ही ऐसी साजिश रख सकते है.
धमकी का केस दर्ज: रवि किशन को जान से मारने की धमकी अजय कुमार यादव नाम के युवक ने शुक्रवार को दिया था. सांसद के निजी सचिव की तहरीर पर रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. धमकी के बाद रवि किशन ने अपने X हैंडल पर लिखा कि वह इन धमकियों से डरने वाले नहीं. न ही झुकने वाले हैं. चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े. वह अपने रास्ते पर अडिग हैं और रहेंगे.
रवि किशन ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा: धमकी मिलने के बाद रवि किशन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने लिखा कि मुझे फोन पर अपशब्द कहे गए. मेरी माताजी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया.
मुझे जान से मारने की धमकी दी गई. प्रभु श्रीराम के प्रति भी अपमानजनक शब्द कहे गए. यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी प्रहार है. यह समाज में नफरत फैलाने की कोशिश है. इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा.
अजय यादव नामक युवक ने दी धमकी: जिस युवक ने रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी है, उसने खुद को खेसारीलाल यादव और यादव समाज का हितैषी बताया है. उसने सांसद के निजी सचिव से कहा कि रवि किशन ने यादव समाज को भला-बुरा कहा है. गालियां दी हैं. इसका वीडियो मेरे पास है. वह जैसे ही बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, उन्हें गोली मार दूंगा. आरोपी ने खेसारी यादव के राम मंदिर पर दिए बयान का भी समर्थन किया.
