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गोरखपुर विश्वविद्यालय में रवि किशन बने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस'; बोले- "निरंतर सीखने की प्रवृत्ति सफलता का मूल मंत्र है"

गोरखपुर : भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला शनिवार को एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में "प्रोफेसर और प्रैक्टिस" की नियुक्ति के बाद उन्होंने ललित कला एवं संगीत विभाग के छात्रों के बीच कला, संगीत और नाट्य मंचन के व्याख्यान के साथ शुरूआत की.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के अंतर्गत "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की मिली इस जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने अपने प्रथम व्याख्यान में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सकारात्मक सोच, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास को सफलता का मूल मंत्र बताया. उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता.

गोरखपुर विश्वविद्यालय में रवि किशन बने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "यदि व्यक्ति के भीतर कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प और अटूट आत्मविश्वास हो तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती. एक समय था जब मैं मिट्टी के घर में रहता था और आज जनता के आशीर्वाद से देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद तक पहुंचा हूं. यह यात्रा निरंतर प्रयास, संघर्ष और अपनी कला के प्रति समर्पण का परिणाम है."











उन्होंने कहा कि गोरखपुर के युवाओं में अपार क्षमता है और वे उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए हरसंभव सहयोग करेंगे. उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन के प्रति आभार भी व्यक्त किया. भाजपा सांसद ने स्पष्ट किया कि वह 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की अपनी भूमिका को अत्यंत गंभीरता से निभाएंगे. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और कक्षाओं का संचालन पूर्ण अनुशासन एवं प्रतिबद्धता के साथ होगा. उन्होंने विद्यार्थियों से प्रत्येक अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया.