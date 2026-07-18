गोरखपुर विश्वविद्यालय में रवि किशन बने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस'; बोले- "निरंतर सीखने की प्रवृत्ति सफलता का मूल मंत्र है"
प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने सांसद रवि किशन का स्वागत करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 5:25 PM IST
गोरखपुर : भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला शनिवार को एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में "प्रोफेसर और प्रैक्टिस" की नियुक्ति के बाद उन्होंने ललित कला एवं संगीत विभाग के छात्रों के बीच कला, संगीत और नाट्य मंचन के व्याख्यान के साथ शुरूआत की.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के अंतर्गत "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की मिली इस जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने अपने प्रथम व्याख्यान में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सकारात्मक सोच, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास को सफलता का मूल मंत्र बताया. उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता.
उन्होंने कहा कि "यदि व्यक्ति के भीतर कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प और अटूट आत्मविश्वास हो तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती. एक समय था जब मैं मिट्टी के घर में रहता था और आज जनता के आशीर्वाद से देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद तक पहुंचा हूं. यह यात्रा निरंतर प्रयास, संघर्ष और अपनी कला के प्रति समर्पण का परिणाम है."
उन्होंने कहा कि गोरखपुर के युवाओं में अपार क्षमता है और वे उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए हरसंभव सहयोग करेंगे. उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन के प्रति आभार भी व्यक्त किया. भाजपा सांसद ने स्पष्ट किया कि वह 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की अपनी भूमिका को अत्यंत गंभीरता से निभाएंगे. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और कक्षाओं का संचालन पूर्ण अनुशासन एवं प्रतिबद्धता के साथ होगा. उन्होंने विद्यार्थियों से प्रत्येक अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया.
इस अवसर पर ललित कला एवं संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने सांसद रवि किशन का स्वागत करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में रवि किशन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कलाकार का जुड़ना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है. उनके अनुभव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास तथा व्यावसायिक कौशल को नई दिशा देंगे.
कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने अभिनय, कला, करियर, संघर्ष और सफलता से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका रवि किशन ने सहजता एवं विस्तार से उत्तर देते हुए उनका मार्गदर्शन किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ना है, जिससे शिक्षा को अधिक प्रभावी, रोजगारपरक और जीवनोपयोगी बनाया जा सके.
कार्यक्रम में ललित कला एवं संगीत विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह, सहायक आचार्य डॉ. गौरी शंकर चौहान, डॉ. प्रदीप साहनी एवं डॉ. प्रदीप राजोरिया उपस्थित रहे. साथ ही शोधार्थी शिवम कुमार गुप्ता, अभिषेक श्रीवास्तव, आदित्य कुमार वर्मा, निवेदिता यादव, प्रिंस कुमार कांडू, अमृता जायसवाल, पूजा चौधरी, शिवांगी पांडे सहित विभाग के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने व्याख्यान में सहभागिता की.
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