'मोदी से टक्कर लेना है तो लड़कर जीतिये..' रवि किशन ने 'रिजीम चेंज' पर राहुल गांधी को लताड़ा
रवि किशन ने 'रिजीम चेंज' को लेकर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला. कहा, 'मोदी से टक्कर लेना है तो लड़कर जीतिये.' रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : October 18, 2026 at 6:08 PM IST
पटना: भोजपुरी स्टार और यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन बिहार दौरे पर हैं. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला. आरोप लगाया कि राहुल देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं. विदेशी ताकत के इशारे पर जो कुछ वह कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देश का 'जेन जी' उनका साथ नहीं देगा. रिजीम चेंज पर भी कांग्रेस और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया.
रवि किशन का राहुल गांधी पर हमला
रवि किशन ने कहा कि देश में जनता की चुनी हुई सरकार है लेकिन राहुल गांधी रिजीम चेंज करना चाहते हैं. जो कुछ वह कर रहे हैं, देश की जनता सब देख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ जनता ने चुना है. अगर उन्हें लड़ाई करना ही है तो 2029 की चुनाव की तैयारी करें. जनता के सामने जाएं और जनता अगर उन्हें चुनेगी तो वह देश का नेतृत्व करेंगे ना कि तख्तापलट जैसे शब्द का इस्तेमाल करके वह यह कर सकते हैं.
रिजीम चेंज की बात बकवास
बीजेपी सांसद ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं उनको साथ देने वाले लोग प्रशांत भूषण रिजीम चेंज की बात करते हैं, सत्ता पलट की बात करते हैं. यह किसी न किसी विदेशी ताकत के इशारे पर ही वह करने की कोशिश कर रहे हैं. देश की जनता सब कुछ देख रही है.
विपक्षी नेताओं पर भड़के
रवि किशन ने कहा कि राहुल गांधी हो, प्रशांत भूषण हो या चाहे फिर कॉकरोच पार्टी, जो लोग भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनके साथ देश की जनता खड़ी नहीं है. जो लोग विदेशी ताकत के साथ मिलकर तख्तापलट की साजिश कर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता उन्हें जरूर जवाब देगी. इससे पहले भी कई मौके पर देश की जनता ने उन्हें जवाब दिया है.
"तख्तपलट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके यह लोग संविधान का हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं. देश के 140 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना है और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. पूरे विश्व में भारत का नाम पूरा है और ऐसे हालात में देश को टुकड़े-टुकड़े करने का देश को बर्बाद करने का जो सपना राहुल गांधी ने पाल रखा है, वह कभी पूरा होने वाला नहीं है."- रवि किशन, सांसद, भारतीय जनता पार्टी
रिजीम चेंज का मतलब?
असल में 15 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने 'रिजीम चेंज' का जिक्र किया था. पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा, 'हां, हम सभी रिजीम चेंज चाहते हैं. इसमें क्या गलत है?'
रिजीम चेंज का मतलब सत्ता परिवर्तन या शासन प्रणाली बदलना है. किसी देश की मौजूदा सरकार या शासन व्यवस्था को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह दूसरी सरकार या नई व्यवस्था लाना है.
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