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'मोदी से टक्कर लेना है तो लड़कर जीतिये..' रवि किशन ने 'रिजीम चेंज' पर राहुल गांधी को लताड़ा

रवि किशन का राहुल गांधी पर हमला ( ETV Bharat )

रवि किशन का राहुल गांधी पर हमला

रवि किशन ने कहा कि देश में जनता की चुनी हुई सरकार है लेकिन राहुल गांधी रिजीम चेंज करना चाहते हैं. जो कुछ वह कर रहे हैं, देश की जनता सब देख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ जनता ने चुना है. अगर उन्हें लड़ाई करना ही है तो 2029 की चुनाव की तैयारी करें. जनता के सामने जाएं और जनता अगर उन्हें चुनेगी तो वह देश का नेतृत्व करेंगे ना कि तख्तापलट जैसे शब्द का इस्तेमाल करके वह यह कर सकते हैं.

बीजेपी सांसद रवि किशन (ETV Bharat) रिजीम चेंज की बात बकवास

बीजेपी सांसद ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं उनको साथ देने वाले लोग प्रशांत भूषण रिजीम चेंज की बात करते हैं, सत्ता पलट की बात करते हैं. यह किसी न किसी विदेशी ताकत के इशारे पर ही वह करने की कोशिश कर रहे हैं. देश की जनता सब कुछ देख रही है. विपक्षी नेताओं पर भड़के

रवि किशन ने कहा कि राहुल गांधी हो, प्रशांत भूषण हो या चाहे फिर कॉकरोच पार्टी, जो लोग भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनके साथ देश की जनता खड़ी नहीं है. जो लोग विदेशी ताकत के साथ मिलकर तख्तापलट की साजिश कर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता उन्हें जरूर जवाब देगी. इससे पहले भी कई मौके पर देश की जनता ने उन्हें जवाब दिया है.