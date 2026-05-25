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भाजपा सांसद राजकुमार चाहर बोले- घरों में शिफ्ट में सो सकते हैं, तो नमाज शिफ्ट में क्यों नहीं पढ़ सकते

बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने सड़कों पर नमाज पढ़ने का विरोध किया है. उन्होंने अखिलेश यादव को अपरिपक्व नेता बताया.

नमाज को लेकर सांसद राजकुमार चाहर ने दिया बयान.
नमाज को लेकर सांसद राजकुमार चाहर ने दिया बयान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 7:16 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 7:29 PM IST

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फिरोजाबाद : भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के जिला प्रशिक्षण वर्ग में सोमवार को सांसद राजकुमार चाहर शामिल हुए. उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान पर नमाजियों की संख्या अधिक है, तो नमाज शिफ्ट के आधार पर भी अदा की जा सकती है. उन्होंने कहा, जब लोग शिफ्ट में सो सकते हैं, तो शिफ्ट में नमाज भी पढ़ सकते हैं.

फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने बकरीद और सड़क पर नमाज को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन सभी को करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और कुर्बानी उचित नहीं है.

सांसद राजकुमार चाहर बोले- शिफ्ट में भी हो सकती है नमाज. (Video Credit; ETV Bharat)

सांसद ने कहा, मैं तो यही कह सकता हूं कि मुस्लिम वर्ग द्वारा बकरीद जो बलि देने कि उनकी परंपरा है. वैसे हमारे सनातन धर्म में जो परंपराएं थी समय-समय पर जिनमें कुछ सुधार करने की जरूरत थी उनमें सुधार किया गया है. वैसे तो बकरे की बलि देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके धर्म में ठीक है.

उन्होंने कहा, मैं तो चांदनी चौक में उनके परिवारों में गया हूं, मैंने वहां देखा है यह लोग शिफ्ट में सोते हैं. आपने जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ा रखी है. मैंने तो कई घरों को देखा है, घरों में शिफ्टों में सोने का काम करते हैं. तीन-तीन घंटे चार-चार घंटे शिफ्ट में सोते हैं. एक घर की कैपेसिटी पांच आदमी की है और 30-40 लोग रहते हैं. ऐसे ही शिफ्ट में नमाज अदा करिए किसने मना किया है.

उन्होंने अखिलेश यादव को अपरिपक्व नेता बताया और कहा कि संकट के समय मे उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए. साइकिल की सवारी से लम्बी दूरी तय नहीं की जा सकती है. सांसद राजकुमार चाहर ने कहा, सभी जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है. इससे पूरा विश्व प्रभावित है. भारत भी विश्व का ही हिस्सा है, इसलिए भारत भी प्रभावित है.

यह समय कोविड जैसा है, लेकिन जिस तरह हम लोगों ने कोविड के समय का सामना किया था, उसी तरह इस समय का भी हम लोग सामना करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सभी को पहले ही आगाह कर चुके हैं कि बहुत जरूरी होने पर ही पेट्रोल-डीजल का उपयोग करें. बिजली कटौती को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर सांसद ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुधार के निर्देश भी दिए थे.

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Last Updated : May 25, 2026 at 7:29 PM IST

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