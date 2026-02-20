ETV Bharat / state

कर्नाटक दौरे पर गए प्रवीण खंडेलवाल का सामान गायब, एयरलाइन के प्रबंधन पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एक बार फिर अपनी खराब सेवाओं और यात्री प्रबंधन को लेकर विवादों में है. ताजा मामला चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल का है, जिनका विमान यात्रा के दौरान सामान (बैगेज) गुम हो गया. सांसद ने इंडिगो की इस कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए इसे 'अस्वीकार्य' बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइन की इस लापरवाही के कारण उन्हें न केवल मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी, बल्कि उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अधर में लटक गए हैं.

शुक्रवार सुबह भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जानकारी दी कि इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-5237 से नई दिल्ली से बेलगावी (कर्नाटक) के लिए रवाना हुए थे. बेलगावी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनका चेक-इन बैगेज वहां पहुंचा ही नहीं है. सांसद ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी एयरलाइन के पास उनके सामान की लोकेशन को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं थी.

सांसद ने व्यक्त किया आक्रोश

घटना से नाराज सांसद खंडेलवाल ने सोशल मीडिया और आधिकारिक माध्यमों से अपना विरोध दर्ज कराया. उन्होंने कहा, "यह बेहद शर्मनाक अनुभव है. मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन मेरा सामान गायब है. इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी जा रही है. इस घटना ने मुझे भारी मानसिक कष्ट और गंभीर असुविधा दी है." उन्होंने आगे बताया कि सामान न मिलने के कारण उन्हें तुरंत जरूरी कपड़े और व्यक्तिगत सामान बाजार से खरीदना पड़ा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ है. जब एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम यात्रियों की दुर्दशा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

कीमती दस्तावेजों की चिंता