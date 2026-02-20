कर्नाटक दौरे पर गए प्रवीण खंडेलवाल का सामान गायब, एयरलाइन के प्रबंधन पर उठाए सवाल
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इंडिगो की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए इसे 'अस्वीकार्य' बताया है.
Published : February 20, 2026 at 11:57 AM IST
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एक बार फिर अपनी खराब सेवाओं और यात्री प्रबंधन को लेकर विवादों में है. ताजा मामला चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल का है, जिनका विमान यात्रा के दौरान सामान (बैगेज) गुम हो गया. सांसद ने इंडिगो की इस कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए इसे 'अस्वीकार्य' बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइन की इस लापरवाही के कारण उन्हें न केवल मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी, बल्कि उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अधर में लटक गए हैं.
शुक्रवार सुबह भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जानकारी दी कि इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-5237 से नई दिल्ली से बेलगावी (कर्नाटक) के लिए रवाना हुए थे. बेलगावी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनका चेक-इन बैगेज वहां पहुंचा ही नहीं है. सांसद ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी एयरलाइन के पास उनके सामान की लोकेशन को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं थी.
सांसद ने व्यक्त किया आक्रोश
घटना से नाराज सांसद खंडेलवाल ने सोशल मीडिया और आधिकारिक माध्यमों से अपना विरोध दर्ज कराया. उन्होंने कहा, "यह बेहद शर्मनाक अनुभव है. मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन मेरा सामान गायब है. इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी जा रही है. इस घटना ने मुझे भारी मानसिक कष्ट और गंभीर असुविधा दी है." उन्होंने आगे बताया कि सामान न मिलने के कारण उन्हें तुरंत जरूरी कपड़े और व्यक्तिगत सामान बाजार से खरीदना पड़ा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ है. जब एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम यात्रियों की दुर्दशा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.
कीमती दस्तावेजों की चिंता
सांसद ने चिंता जताते हुए कहा कि उनके बैग में कई जरूरी और कीमती आधिकारिक दस्तावेज थे. सामान प्रबंधन में ऐसी लापरवाही सुरक्षा और सेवा मानकों पर बड़े सवाल खड़ा करती है. उन्होंने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से इस पर तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है.
Shameful experience with @IndiGo6E.— Praveen Khandelwal (@PKhandelwal_MP) February 20, 2026
I travelled from New Delhi to Belagavi on Flight 6E-5237 today. While I reached my destination, my baggage did not. There is no clarity on its whereabouts. This has caused me immense mental agony, serious inconvenience, and financial loss as I…
नागरिक उड्डयन मंत्री से हस्तक्षेप की मांग
भाजपा सांसद ने इस गंभीर चूक को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू का ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने कहा कि इंडिगो के परिचालन मानक लगातार गिर रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है. उन्होंने मंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है.
