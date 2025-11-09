बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमाणन परिषद गठन की मांग, अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र
भारत का विश्व का प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनने का सपना तभी साकार होगा, जब उसकी साइबर नींव मजबूत होगी.
Published : November 9, 2025 at 7:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमाणन परिषद (National Cybersecurity Certification Council) के गठन की मांग की है. उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए यह जरूरी है.
प्रवीण खंडेलवाल ने पत्र में लिखा है कि यह कदम सुरक्षित व तकनीकी रूप से सशक्त भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो सकता है. भारत आज डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है. शासन, व्यापार व नागरिक सेवाओं में तकनीक ने नई ऊंचाइयां दी है, लेकिन इसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी, डेटा चोरी व ऑनलाइन अपराधों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि जो तकनीक हमें सशक्त बनाती है, वही यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है. अब समय है कि हम इसके लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करें.
सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सुझाव दिया है कि प्रस्तावित परिषद देश में साइबर सुरक्षा शिक्षा, प्रमाणन व कौशल विकास को मानकीकृत करने का कार्य करेगी. यह पहल डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के विज़न से जुड़ी होगी, जिसके तहत एक प्रशिक्षित व प्रमाणित साइबर सुरक्षा कार्यबल तैयार किया जाएगा, जो राष्ट्र की डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा कर सके.
प्रवीण खंडेलवाल ने यह भी कहा कि परिषद का मिशन संगठित प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रमाणन के माध्यम से भारत की साइबर क्षमता को सशक्त करना होना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया है कि इस निकाय द्वारा विश्वस्तरीय साइबर सुरक्षा कोर्स शुरू किए जा सकते हैं.
- Certified Ethical Hacker (CEH) — एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए
- Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) — डिजिटल फॉरेंसिक व साक्ष्य विश्लेषण के लिए
- Certified Network Defender (CND) — नेटवर्क सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए
- Certified Security Analyst (CSA) — सुरक्षा परीक्षण व कमजोरी विश्लेषण के लिए
- Licensed Penetration Tester – Master (LPT) — उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रमाणन के लिए
- Certified Chief Information Security Officer (CCISO) — साइबर सुरक्षा प्रबंधन के नेतृत्व हेतु
सांसद खंडेलवाल का कहना है कि इस तरह की संस्था देश में एथिकल हैकर्स, साइबर विशेषज्ञों व सुरक्षा प्रशिक्षकों की भारी कमी को पूरा करेगी. साथ ही एक सशक्त साइबर-सुरक्षित नागरिक तंत्र तैयार करेगा. भारत का विश्व का प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनने का सपना तभी साकार होगा, जब उसकी साइबर नींव मजबूत होगी. उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमाणन परिषद न केवल व्यवसायों, स्टार्टअप्स व संस्थानों की डिजिटल मजबूती को बढ़ाएगी, बल्कि भारत की पहचान एक विश्वसनीय व आत्मनिर्भर डिजिटल शक्ति के रूप में और भी सशक्त करेगी.
