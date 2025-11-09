ETV Bharat / state

बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमाणन परिषद गठन की मांग, अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र

नई दिल्ली: दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमाणन परिषद (National Cybersecurity Certification Council) के गठन की मांग की है. उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए यह जरूरी है.

प्रवीण खंडेलवाल ने पत्र में लिखा है कि यह कदम सुरक्षित व तकनीकी रूप से सशक्त भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो सकता है. भारत आज डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है. शासन, व्यापार व नागरिक सेवाओं में तकनीक ने नई ऊंचाइयां दी है, लेकिन इसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी, डेटा चोरी व ऑनलाइन अपराधों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि जो तकनीक हमें सशक्त बनाती है, वही यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है. अब समय है कि हम इसके लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करें.

सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सुझाव दिया है कि प्रस्तावित परिषद देश में साइबर सुरक्षा शिक्षा, प्रमाणन व कौशल विकास को मानकीकृत करने का कार्य करेगी. यह पहल डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के विज़न से जुड़ी होगी, जिसके तहत एक प्रशिक्षित व प्रमाणित साइबर सुरक्षा कार्यबल तैयार किया जाएगा, जो राष्ट्र की डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा कर सके.