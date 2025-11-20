ETV Bharat / state

जहां कांग्रेस जीतती है वहां EVM सही, जहां हारी वहां खराब, वाड्रा-दिग्गी पर खंडवा सांसद का पलटवार

खंडवा सांसद का कांग्रेस पर पलटवार, बोले- जनता की नब्ज टटोलते तो ऐसी दुर्गति नहीं होती.

khandwa mp gyaneshwar patel on wadra
खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पटेल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद भी नेताओं की जुबानी जंग जारी है. इस चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसके बाद सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार पर महिलाओं के वोट 10 हजार में खरीदने के आरोप लगाए हैं. इसके बाद खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है.

जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम सही, जहां हारी वहां खराब

खंडवा सांसद ने कहा, '' जिन प्रदेशों में कांग्रेस चुनाव जीतती है, वहां चुनाव निष्पक्ष मानती है, लेकिन जिन प्रदेशों में चुनाव कांग्रेस हारती है, कांग्रेस वहां चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाती है.'' बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, '' यदि इस चुनाव में कांग्रेस जनता की नब्ज़ को टटोलती तो उनकी ऐसी दुर्गति नहीं होती, जबकि बीजेपी जनता की योजनाओं पर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है. बिहार चुनाव के परिणामों पर अनर्गल बयानबाजी देने की बजाय कांग्रेस के नेताओं को बिहार की जनता से पूछना चाहिए कि उन्होंने किसे वोट दिया, इससे उनकी सारी शंका दूर हो जाएगी.''

खंडवा सांसद का कांग्रेस पर पलटवार (Etv Bharat)

सांसद ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने एनडीए को बंपर वोट दिए हैं, हम बिहार की जनता के आभारी हैं.

कांग्रेसी अपना घर भरते हैं, बीजेपी वादा पूरा करती है : पाटिल

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा, '' कांग्रेस सरकार के समय उनके अब्बा और सचिव केंद्र से 1 रु डालते थे, यहां तक आते-आते 15 पैसे मिलते थे. बाकी 85 पैसे से इनके घर भरते थे. हमारी सरकार जनता से जो वादा करती है, उसे पूरा किया जाता हैं. सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खातें में सीधे 6 हजार रु किसान सम्मान निधि ट्रांसफर की जाती है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरा ढाई लाख सीधे हितग्राही के खातें में भेजते हैं.''

यह भी पढ़ें- इनकी जादू की पुड़िया मेंं ही मिलती है अस्पताल की दवा, भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना

उन्होंने आगे कहा, '' कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है, हमारी सरकार जन हितैषी हैं, हम जनता की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, यही वजह है कि जनता ने बिहार चुनाव में एनडीए को चुना है.''

TAGGED:

BURHANPUR NEWS HINDI
VADRA STATEMENT ON BIHAR ELECTION
KHANDWA SANSAD GYANESHWAR
MADHYA PRADESH NEWS HINDI
KHANDWA MP ON ROBERT WADRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिल रहे 18 हजार रुपए, मोहन यादव ने कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की सलाइन, वीडियो वायरल

रीवा में अंतरराज्यीय बाइक चोर बेनकाब, वारदात के बाद पहचान छुपाने मुंडवा लेते थे सिर

फिट रहने के लिए घर लें आएं ये साइकिल, किचन से कंस्ट्रक्शन तक का करेगी काम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.