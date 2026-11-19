बागेश्वर धाम के बाबा के समर्थन में आए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बोले- पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगाने उचित नहीं
देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने धीरेंद्र शास्त्री का बचाव करते हुए उनका समर्थन किया. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : November 19, 2026 at 9:03 PM IST
देवघर: गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गुरुवार देर शाम देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बयान दिया. उन्होंने उनका बचाव करते हुए कहा कि जो भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वे कहीं से भी उचित नहीं है. उनके समर्थन में सिर्फ वही नहीं बल्कि बाबा रामदेव, संजीव बालियान, राजा भैया समेत कई ऐसे लोग हैं, जो सनातन के प्रति समर्पण रखते हैं. वे सभी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बातों को समझ रहे हैं और इसलिए उनके बचाव में भी हैं.
सनातन हुआ कई बार तंग करने का प्रयास
बीजेपी सांसद ने कहा कि सनातन को कई बार तंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन सनातन के प्रचारक और सनातन को मानने वाले लोग किसी से भी नहीं डरे. सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को डराने का प्रयास किया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बीजेपी और सनातन के समर्थक उनका बचाव करते हैं और आगे भी करते रहेंगे.
उत्तर प्रदेश के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे. यहां उन्होंने 4 दिवसीय भव्य श्रीराम कथा का शुभारंभ विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' की मेजबानी में किया.
बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 'भगवान कृष्ण' पर टिप्पणी की थी, जिसका विपक्षी लोग लगातार विरोध कर रहे हैं.
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