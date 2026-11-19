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बागेश्वर धाम के बाबा के समर्थन में आए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बोले- पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगाने उचित नहीं

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ( ETV BHARAT )

देवघर: गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गुरुवार देर शाम देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बयान दिया. उन्होंने उनका बचाव करते हुए कहा कि जो भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वे कहीं से भी उचित नहीं है. उनके समर्थन में सिर्फ वही नहीं बल्कि बाबा रामदेव, संजीव बालियान, राजा भैया समेत कई ऐसे लोग हैं, जो सनातन के प्रति समर्पण रखते हैं. वे सभी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बातों को समझ रहे हैं और इसलिए उनके बचाव में भी हैं.

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