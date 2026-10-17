सपा के PDA का भाजपा सांसद ने उड़ाया मज़ाक, बोले - इसका मतलब पैसा देनेवाले आओ
राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने सपा के पीडीए नारे पर टिप्पणी की. आरोप लगाया कि सपा समय-समय पर अपने नारों का अर्थ बदलती रहती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 4:56 PM IST
औरैया: भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. औरैया शहर पहुंचे सांसद ने सपा पर झूठ का सहारा लेकर राजनीतिक भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से इसी तरह की राजनीति करती रही है. जनता अब सपा की राजनीति और उसके नारों की सच्चाई समझ चुकी है.
सांसद प्रकाश पाल ने अखिलेश यादव के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें भाजपा के विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में होने की बात कही गई थी.
उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के विधायक वास्तव में सपा के संपर्क में थे, तो हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना तीसरा प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा.
उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देकर सपा केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है. उनके मुताबिक, समाजवादी पार्टी के साथ कोई जाने वाला नहीं है.
संविधान और आरक्षण के मुद्दों पर भी साधा निशाना
प्रकाश पाल ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ने संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता से उठाया था.
उन्होंने दावा किया कि जनता ने इन मुद्दों पर विपक्ष को जवाब दिया है. हालांकि, उन्होंने अपने इस राजनीतिक आकलन के समर्थन में कोई अलग आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया.
पीडीए के नारे पर भी उठाए सवाल
राज्यसभा सांसद ने समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे पर भी टिप्पणी की. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा समय-समय पर अपने नारों का अर्थ बदलती रहती है.
प्रकाश पाल ने पीडीए का अर्थ परिवार, दौलतमंद और अपराधी बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी इन्हीं वर्गों के लोगों को राजनीति में आगे लाती है.
उन्होंने कहा कि जनता अब समाजवादी पार्टी की राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है. सांसद के इन बयानों से जिले में भाजपा और सपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है.