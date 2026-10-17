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सपा के PDA का भाजपा सांसद ने उड़ाया मज़ाक, बोले - इसका मतलब पैसा देनेवाले आओ

सपा के PDA का भाजपा सांसद ने उड़ाया मज़ाक. ( ईटीवी भारत )

औरैया: भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. औरैया शहर पहुंचे सांसद ने सपा पर झूठ का सहारा लेकर राजनीतिक भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से इसी तरह की राजनीति करती रही है. जनता अब सपा की राजनीति और उसके नारों की सच्चाई समझ चुकी है.

सांसद प्रकाश पाल ने अखिलेश यादव के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें भाजपा के विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में होने की बात कही गई थी. सपा के PDA का भाजपा सांसद ने उड़ाया मज़ाक. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के विधायक वास्तव में सपा के संपर्क में थे, तो हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना तीसरा प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देकर सपा केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है. उनके मुताबिक, समाजवादी पार्टी के साथ कोई जाने वाला नहीं है. संविधान और आरक्षण के मुद्दों पर भी साधा निशाना