ETV Bharat / state

देवघर पहुंचे भाजपा सांसद मोनज तिवारी, म्यूजिक डॉयरेक्टर एआर रहमान के बारे में कह दी ये बड़ी बात

देवघर: रविवार को मशहूर भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद मनोज तिवारी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवघर पहुंचे. इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सांसद मनोज तिवारी ने देश के मशहूर म्यूजिशियन एआर रहमान के बयान पर प्रतिक्रिया दी. सांसद ने कहा कि एआर रहमान ने ऐसा क्यों कहा इस पर वो आश्चर्यचकित हैं.

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एआर रहमान के विवादास्पद बयान पर वह इत्तेफाक नहीं रखते हैं. उन्होंने कहा कि अपने समय में वो एक बेहतरीन सिंगर रह चुके हैं और कई बेहतरीन गाने को कंपोज कर चुके हैं. लेकिन आज उनके गाने कम आ रहे हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं. बता दें कि एक निजी मीडिया संस्थान में दिए साक्षात्कार के दौरान संगीतकार एआर रहमान ने कहा था कि सत्ता का संतुलन बदलने से उन्हें काम कम मिल रहा है. वहीं उन्होंने कहा था कि शायद इसलिए उन्हें काम नहीं मिल पाता.

भाजपा सांसद मोनज तिवारी का बयान (ETV Bharat)

रविवार को देवघर पहुंचने के बाद सांसद मनोज तिवारी ने अपने सहयोगी व स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो एक प्रखर सांसद हैं. उन्हें पता है कि अपने संसदीय क्षेत्र का कैसे विकास किया जाए. इसलिए उन्हें सांसद रत्न से भी नवाजा गया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके बेहतर कार्यों को देखते हुए आज वो निशिकांत दुबे के गृह लोकसभा में बधाई देने पहुंचे हैं.