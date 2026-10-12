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सांसद मनोज तिवारी ने की पूजा, कहा- भ्रामक बहकावे में नहीं आए युवा, यूजीसी पर दी प्रतिक्रिया

पूजा करते सांसद मनोज तिवारी व अन्य ( Etv Bharat )

गिरिडीह: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस देश के युवा सकारात्मक रूप से देश को 2047 तक विकसित बनाने में लगे हैं. अगर कोई पार्टी का सदस्य है, तो वो कहीं भी धरना-प्रदर्शन कर ही सकता है. लेकिन किसी के भ्रामक बहकावे में नहीं आए. छात्र पढ़ाई-लिखाई में ध्यान रखें. समाज में फैल रही गलत भ्रांतियों से दूर रहें. उक्त बातें सांसद ने भाजपा नेता विनोद सिन्हा के आवास में पूजा करने के बाद कही.

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आजकल जब वे सुनते हैं कि यूजीसी रोल बैक, तो वे बोलते हैं कि यूजीसी तो लागू ही नहीं है, रोल बैक किसको किया जाए. लेकिन कुछ लोग इसको बहकाने में लगे हैं. ये सब बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें वे सभी युवाओं के साथ झारखंड को गिरिडीह को और पूरे देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए ले जा सकें. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट पर रोक तो झारखंड में है.