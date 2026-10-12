सांसद मनोज तिवारी ने की पूजा, कहा- भ्रामक बहकावे में नहीं आए युवा, यूजीसी पर दी प्रतिक्रिया
गिरिडीह में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पूजा अर्चना की. युवाओं से कहा कि किसी के बहकावे में न आएं.
Published : October 12, 2026 at 2:37 PM IST
गिरिडीह: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस देश के युवा सकारात्मक रूप से देश को 2047 तक विकसित बनाने में लगे हैं. अगर कोई पार्टी का सदस्य है, तो वो कहीं भी धरना-प्रदर्शन कर ही सकता है. लेकिन किसी के भ्रामक बहकावे में नहीं आए. छात्र पढ़ाई-लिखाई में ध्यान रखें. समाज में फैल रही गलत भ्रांतियों से दूर रहें. उक्त बातें सांसद ने भाजपा नेता विनोद सिन्हा के आवास में पूजा करने के बाद कही.
सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आजकल जब वे सुनते हैं कि यूजीसी रोल बैक, तो वे बोलते हैं कि यूजीसी तो लागू ही नहीं है, रोल बैक किसको किया जाए. लेकिन कुछ लोग इसको बहकाने में लगे हैं. ये सब बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें वे सभी युवाओं के साथ झारखंड को गिरिडीह को और पूरे देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए ले जा सकें. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट पर रोक तो झारखंड में है.
प्रदर्शन के लिए दिल्ली में परमिशन दी जाती है: मनोज तिवारी
सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि झारखंड में छात्रों को मारा गया, पीटा गया. बाकी जो ही प्रोटेस्ट करने का परमिशन मांगता है, उनको यहां दिल्ली में दिया गया. आपलोगों ने देखा होगा पेपर लीक के बाद कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ. कहा कि उस दौरान प्रोटेस्ट का अधिकार मांगने वालों ने गलतियां की. उनलोगों ने प्रोटेस्ट की शर्तों का पालन नहीं किया. चूंकि कोई भी प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगता तो संविधान में निर्धारित निश्चित नियम के साथ अनुमति मिलती है.
गिरिडीह उपचुनाव प्रत्याशी पर दी प्रतिक्रिया
गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पर मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा में करोड़ों कार्यकर्त्ता हैं. कई टिकट के लिए प्रयास करते हैं. लेकिन जो भी पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं, उनके साथ पार्टी खड़ी रहती है, पार्टी के कार्यकर्त्ता खड़े रहते हैं. भाजपा नेता विनोद सिन्हा के संदर्भ में कहा कि बहुत महत्वपूर्ण जगह विनोद सिन्हा को मिलेगी.
इससे पहले भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, एक्ट्रेस सौंदर्य शर्मा गिरिडीह पहुंचे. यहां उन्होंने विनोद सिन्हा के आवास पर पहुंचकर भगवती मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और माता रानी का आशीर्वाद लिया. इस दौरान विधि-विधान के साथ पूजा कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
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