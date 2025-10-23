ETV Bharat / state

"AAP सरकार ने पूर्वांचल के लोगों के साथ किया था छल", मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी के नाम पर बनी केजरीवाल की भ्रष्ट दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल वासियों के साथ छल किया और लाखों पूर्वांचल वासियों की आस्था के महापर्व छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाकर अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दिया, लेकिन अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जो केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर दिल्ली को सजाने और संवारने काम कर रही है.

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार दूसरे दिन यमुना किनारे के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया. छठ व्रतियों के साथ छठ घाटों पर सफाई के लिए संकेत श्रमदान किया. इस दौरान मनोज तिवारी ने छठ के भक्ति गीतों की कुछ लाइन गुनगुनाई. जिसमें छठ व्रतियों ने भी सुर मिलाया. इस अवसर पर मनोज तिवारी के अलावा दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री,भाजपा जिला उपाध्यक्ष सचिन मावी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे.

उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ एक अनुबंध किया था कि जब पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी तो यमुना तटों के किनारे छठ पूजा के आयोजन पर लगा प्रतिबंध हटा देगी. आज हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के छठ घाटों पर स्वच्छता के लिए श्रमदान कर रहे हैं और यमुना किनारे के छठ घाटों को व्रतियों के लिए तैयार किया जा रहा है. मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने एक बड़े पाप का दंड दिया, तो जनता जनार्दन के सम्मान में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार समर्पण भाव से उनके विकास के साथ-साथ उनकी आस्था का सतत सम्मान कर रही है.

सूर्य और छठी मैया की उपासना का प्रतीक छठ

दिल्ली में छठ पर्व की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय नेता हर साल घाटों की व्यवस्था को और बेहतर करने में जुटे हैं. भाजपा सांसद ने बताया कि उनकी सरकार और पार्टी छठ व्रतियों के लिए हर संभव सुविधा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है. बता दें कि छठ पर्व, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, दिल्ली में भी बड़े उत्साह के साथ आयोजित होता है. यह पर्व सूर्य और छठी मैया की उपासना का प्रतीक है, जिसमें स्वच्छता और अनुशासन का विशेष महत्व है.

